Ella es la incómoda media hermana de Meghan que la llamó "trepadora social" en su libro

En 2016, cuando la Casa Real confirmó la relación entre el príncipe Harry y Meghan Markle, las miradas se enfocaron rápidamente hacia la actriz estadounidense y su familia con antecedentes disfuncionales, para conocer un poco más sobre la nueva integrante de la Corona británica.

En ese entonces, la familia real advirtió que Meghan Markle y su madre habían sido víctimas de una ola de abusos y acoso.

“Hay situaciones que han sido ocultadas al público: las batallas legales para evitar las informaciones, su madre tratando de luchar contra los fotógrafos para entrar a su propia casa; los intentos de reporteros para intentar entrar de forma ilegal a su hogar; los sobornos ofrecidos a su ex novio, o el bombardeo de preguntas a todos sus amigos”, dijo la Casa Real en un comunicado al confirmar la relación y exigir privacidad.

Entre todas las historias difundidas sobre sus orígenes, relaciones amorosas pasadas y actos racistas en su contra, destaca el conflicto con su media hermana Samantha Grant, hija del primer matrimonio de su padre Thomas.

Samantha Grant, 17 años mayor que Meghan Markle, demandó a la actriz por difamarla a ella y a su familia cuando en la mítica entrevista con Oprah Winfrey dijo que creció prácticamente como “hija única” y en “pobreza”.

En compensación, la hermana incómoda de Meghan Markle busca que se le indemnice con 75 mil dólares.

El libro de la media hermana de Meghan Markle, Samantha Grant

Samantha Grant escribió un libro llamado The diary of the princess pusy's sister, Part 1, que se traduce en español como 'El diario de la hermana molesta de la princesa'. En él asegura que siempre fue cercana y vivió junto a Meghan Markle, la ex duquesa de Sussex, y que ésta inventó historias sobre la forma en la que vivió y creció con el único fin de omitir la realidad y desprenderse de su verdadera familia.

Foto: Getty.

Dentro de lo que narra en este escrito, Samantha destaca que su padre Thomas siempre le dio a Meghan lo que le pedía, incluida una buena educación:

"Pero, en lugar de mostrar gratitud, ella se volvió cada vez más controladora con papá".

También declaró que en alguna ocasión que la familia real británica quería ayudar a Thomas después de su ataque al corazón de 2018, mismo que lo dejó con una enorme deuda derivada de cuentas de hospital", sin embargo Meghan rechazó la ayuda:

"La familia real quería ayudar a mi padre y proveerlo con lo que necesitara, pero mi hermana rechazó la idea. Estaba furiosa con ella, pero más que nada, tenía el corazón roto de saber que él pudo haber estado más cómodo y seguro, pero mi hermana dijo que no", escribió.

Samantha Grant, ¿de hermana mayor a peor enemiga de la ex duquesa de Sussex?

Samantha ha calificado a Meghan como una “trepadora social” que no merecía formar parte de la familia real por renegar su pasado, sin importar el daño que esto causara a sus hermanos y padres.

Nacida en Los Ángeles, Estados Unidos, Samantha Grant es, junto a Thomas Markle Jr, media hermana de Megan. Respecto a su vida personal se sabe que se ha divorciado en dos ocasiones y ha reconocido que estuvo en la quiebra durante mucho tiempo.

¿Por qué se cambió el apellido a Markle después de que Meghan empezara a salir con Harry?

Foto: Especial.

La ahora llamada en broma 'Princesa de Montecito' ha descrito a Samantha como una persona con la que nunca tuvo mucho contacto. De hecho, en la entrevista asegura que no había visto a su media hermana en al menos en 18 o 19 años, y la acusó de retomar el apellido Markle cuando comenzó a salir con el príncipe Harry.

Según medios estadounidenses, Yvonne Marie Markle cambió su nombre a Samantha en la década de 1990, el cual conservó por varias décadas hasta que se hizo pública la relación de su hermana con el príncipe.

“Cambió su apellido de nuevo a Markle cuando tenía poco más de 50 años, sólo cuando comencé a salir con Harry… creo que eso dice suficiente”, explicó Meghan en la polémica entrevista con Oprah Winfrey.

La defensa legal de la ex duquesa asegura que la acusación de Samantha contra la actriz es “absurda” y afirman que es sólo “la continuación de un patrón de comportamiento perturbador” de la hermana mayor hacia Meghan.

Aunado a esto, el sitio Inside reportó que en marzo de este año una cuenta de Twitter que pertenecía a Samantha Markle, fue suspendida de la plataforma por supuestamente haber sido usada para difamar y compartir mentiras sobre la actriz. En esta afirmaba que los hijos de la duquesa no eran reales, y que los embarazos habían sido un montaje.

