Quiénes son y a qué se dedican los hijos de Camila Parker

El príncipe Carlos no ha sido el único hombre en la vida de la duquesa de Cornualles, pues antes de formar parte de la Familia Real estuvo casada y tuvo descendencia. Ellos son los hijos de Camilla Parker que se han mantenido alejados de la realeza.

¿Quiénes son los hijos de Camilla Parker?

Camilla se casó con el oficial del ejército británico Andrew Parker Bowles en 1973, y aunque su matrimonio llegó a su fin en 1995, la pareja tiene un común dos hijos.

Ambos se han mantenido alejados de la Familia Real; sin embargo, Camilla siempre se ha hecho presente en sus vidas y dice estar muy orgullosa de ellos, ¿quieres saber quiénes son?

Tom Parker Bowles

Tom es el hijo mayor e Camilla, nació el 18 de diciembre de 1974, y tiene el honor de tener al príncipe Carlos como padrastro y padrino.

El hijo de Camilla se convirtió en un reconocido periodista gastronómico. Ha escrito varios libros sobre gastronomía, realiza críticas a restaurantes y en ocasiones es convocado como juez de reality shows gastronómicos.

"Era travieso, festejaba un poco. Cuando era más joven, me despedían todo el tiempo", dijo Parker Bowles recientemente en una entrevista sobre su carrera, quizás aludiendo a su consumo de drogas reportado a fines de los 90.

En el programa “Good Morning Britain”, Tom Parker dijo, “Mi hermana y yo no somos parte de la familia real, a decir verdad. Mi madre de casó con ella y es parte de ella. Nosotros somos personas comunes, estamos al margen”.

Foto: Getty Images

Laura Lopes

Laura es la segunda y única hija de Camilla y nació durante el Año Nuevo de 1978. Estudio artes en la Universidad de Oxford Brooks.

Después de administrar Space Gallery en Londres, cofundó Eleven, una galería de bellas artes en Belgravia, en 2005. Para el 2016 se casó con Harry Lopes, un ex modelo de Calvin Klein convertido en contador público.

Tiene tres hijos: una niña llamada Eliza y los mellizos Gus y Louis.

Según la biografía de "William and Harry: Behind the Palace Walls”, Laura desaprobaba la relación de su madre con el príncipe Carlos, a quien culpaba del divorcio de sus padres.

"¿Por qué no dejas de llamar a mamá y dejas a nuestra familia en paz?”, cuenta la escritora Katie Nicholl sobre una ocasión en que Laura contestó el teléfono cuando Carlos llamaba a Camilla.

Y agregó: “A Laura no podía importarle menos que él fuera el Príncipe de Gales, lo culpó por romper el matrimonio de sus padres".

Foto: Getty Images

¿Los hijos de Camilla Parker formaran parte de la realeza?

Actualmente los hijos de Camilla no tienen título reales; sin embargo, el medio Express asegura que esto podría cambiar cuando el príncipe Carlos llegue al trono, pues dependería de él que Tom y Laura recibieran un título de nobleza.

Por otra parte, se dice que aunque no tengan títulos reales, sí podrían figurar en el testamento de Carlos y recibir una pequeña fortuna.