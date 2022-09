Quiénes serían la realeza mexicana: así lucen los descendientes de Agustín de Iturbide

La monarquía en México fue abolida con el movimiento de Independencia que terminó con el régimen monárquico en nuestro país pero, ¿cómo sería si la historia hubiera sido diferente? Te decimos cómo sería la realeza mexicana, los descendientes de Agustin de Iturbide que ocuparían el trono en México.

Agustín de Iturbide: el último emperador de México

Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu, mejor conocido como Agustín de Iturbide, nació en 1783 en Valladolid, Michoacán. Creció en una familia acaudalada que formaba parte de la nobleza en la Nueva España.

Sin embargo, Agustín no siguió el camino de su familia, que tenía varios negocios y haciendas, él decidió unirse al Ejército Realista, donde se desempeñó con éxito.

Fue así como Agustin de Iturbide tuvo un papel fundamental en la Independencia de México. En un principio se ganó el título de “el dragón de hierro”, por ser un aguerrido perseguidor de los independentistas, que luchaban contra el yugo español.

Pero de acuerdo con el historiador, Pedro Fernández, Iturbide estaba a favor de terminar con el dominio de la corona española, solo que no estaba de acuerdo en cómo se desempeñaban Migue Hidalgo y José María Morelos.

Él pensaba que sus ejércitos eran improvisados, sin preparación militar y sin disciplina, que llegaba a cometer crímenes contras los civiles.

“Estaba en contra de cómo este ejército formado por el pueblo y sin enseñanza militar llegaba a los pueblos y los saqueaba”, cuenta Pedro Fernández.

En 1820, Iturbide retomó la lucha de Hidalgo, una decisión que causó su baja del ejército español, donde fue acusado de corrupción.

“Es cuando deja de ser realista y empieza a pensar mucho más en la independencia”, recuerda Fernández.

Junto a Vicente Guerrero, Iturbide formula el Plan de Iguala, que separa al Imperio Mexicano de la corona española. El “dragón de hierro” es proclamado emperador de México, bajo el nombre de Agustín I.

Imperio de Agustín de Iturbide (Agustín I)

Desafortunadamente, Agustín I ocupó el trono de México por muy poco tiempo. El país se se encontraba en bancarrota tras una década de guerra.

Agustín no tenía experiencia como político, a diferencia de los reyes europeos, él no fue preparado para gobernar y no supo cómo llevar la situación.

Por otra parte, la idea de pasar a un gobierno republicano, comenzó a ganar adeptos, a pesar de que el acta de independencia llevara el nombre de: “Acta de Independencia del Imperio Mexicano”.

Finalmente, Agustín I abdicó al trono y se exilio en Italia. Fue acusado de traición y se le advirtió que si regresaba, sería sentenciado a muerte, cosa que ocurrió en 1824.

Tras su muerte, la emperatriz Ana María Huarte de Iturbide y sus hijos emigraron a Estados unidos.

Coronación de Agustin I / Foto: Fototeca IIE / UNAM

Realeza mexicana: quiénes son los descendientes de Iturbide

Si la historia hubiera sido diferente, hoy en día tendríamos un sistema de gobierno muy parecido al de Reino Unido, con un primer ministro que trabajara hombro a hombro junto al líder de la monarquía en México.

Sin embargo, la realeza mexicana ha estado en el exilio, desde que se proclamó en México el final de la monarquía, que también establece que no se reconocen los títulos de nobleza.

La familia Ötzen-Iturbide Franceschi (formada con la unión de la familia de Iturbide y Maximiliano de Habsburgo), sería la que hoy sería nuestra realeza. Quien se sentaría en el trono mexicano sería Maximiliano Von Götzen de Iturbide, un sólido empresario, que no tiene reconocimiento alguno en México.

Maximiliano Von Götzen de Iturbide, nació en Hungría un 2 de marzo de 1944, y aunque muchos piensa que tendría todo el derecho de reclamar el trono de México, se dice que él no tiene intenciones de reclamar tal lugar en nuestro país.

Sin embargo, Maximiliano, sus hijos y otros descendientes de Iturbide, sí son reconocidos como nobleza en Europa. Hace algunos años, el papa Benedicto XVI lo recibió en el Palacio Apostólico del Vaticano como el “legítimo heredero al trono de México”.

El descendiente de Iturbide, se casó en Melbourne el 22 de septiembre de 1990 con Anna Rosa Maria Helena von Franceschi, que desciende de la nobleza croata y veneciana.

El matrimonio tuvo dos hijos, Fernando von Götzen-Iturbide, segundo en la línea al trono y Emmanuela von Götzen-Iturbide. Se dice que viven en la localidad de Perth, Australia.

Además de dedicarse a sus empresas, Maximiliano disfruta de practicar deportes como la equitación y el esquí, asimismo participa en competencias de yates.

