40 años después, sobrevive una rebanada del pastel de bodas de Carlos y Diana 🍰

¿Cómo luce una rebanada de pastel 40 años después de hacerlo? Hay un pedazo guardado de la boda de Carlos y Diana. ¡Y está en subasta!

Los datos curiosos de la boda del príncipe Carlos con Diana Spencer no dejan de hacerse presentes —¡40 años después! La boda real del siglo tomó lugar el 29 de julio de 1981, y desde entonces ya nos enteramos del ‘secreto’ que escondía el calzado de novia de Diana, o del misterioso caso del boceto del vestido de novia de Lady Di que ya no existe.

Ahora ha reaparecido un gran trozo de una de las 23 tartas nupciales que se prepararon para la entonces pareja real. Y está en subasta.

El pedazo de pastel de bodas de Carlos y Diana que está en subasta

¿Y de dónde salió esta bien conversada rebanada de pastel? La información se dio a conocer en el portal del Dominic Winter Auctioneers donde dieron a conocer el producto en subasta: «Charles (1948) Prince of Wales & Diana (1961-1997) Princess of Wales. A large slice of cake».

Según describen, se trata de una rebanada con glaseado blanco y un decorado en azúcar del escudo de armas de la monarca británica —en colores dorado, rojo, azul y plata—, y con una pequeña herradura plateada.

Está ligeramente craquelado en las decoraciones y otras extremidades, pesa 800 gramos y se preserva en una película plástica. ¡Eso es saber guardar un pastel!

¿De dónde salió el pastel?

Explican que este pedazo se lo regalaron a Moyra Smith, una empleada de la Reina Madre en Clarence House. Moyra inició su carrera en la cocina de esta residencia antes de encargarse de otras labores gracias a la recomendación de Lady Jean Rankin (Dama de la alcoba de la Reina Madre de 1947 hasta 1994).

Además del pastel principal de bodas de cinco pisos, hubo otros 22 pasteles que se enviaron a las otras residencias reales para regalarlos al royal staff —y uno de ellos llegó a Clarence House.

Se cree que esta rebanada en subasta la cortaron de un lado del pastel o del top.

Asimismo, la casa de subastas obtuvo este dulce elemento en 2008 cuando lo vendió la familia de Moyra. En el sitio web aseguran que «está en las mismas condiciones que cuando se los vendieron», ¡pero recomiendan no comérselo!

La rebanada de este pastel tiene un estimado de £200 – £300 y la subasta se llevará a cabo el 11 de agosto del 2021. ¿Te animas?

SIGUE LEYENDO: