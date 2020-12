¿Quiénes son los grandes cómplices de la monarquía? Hacemos un recuento de los hermanos en familias reales que nos cautivan por su relación.

En cualquier familia hay integrantes con los que nos llevamos mejor o simplemente la pasamos muy bien, y por lo general son nuestros hermanos. Con los royals no es diferente, por eso hicimos un recuento de las mejores relaciones y de una que, por desgracia, parece que jamás será como antes.

Hussein y Hashem de Jordania

En el corazón (y el Instagram) del guapo heredero al trono, Hussein, hay alguien especial. Pero no se trata de una chica, sino de su hermanito Hashem, de 15 años. Aunque en la cuenta de Hussein de Jordania, con 2.6 millones de seguidores (@alhusseinjo) también hay fotos con sus hermanas Iman y Salma (más con esta última), destacan las del benjamín de la familia real jordana.

Debido a sus estudios universitarios en Georgetown (Estados Unidos) y luego los militares en Sandhurst (Reino Unido), Hussein ha estado lejos de Hashem, pero, a través de las redes sociales, se ha mantenido presente diciéndole, por ejemplo, cuánto lo extraña.

Cuando está en Jordania, Hussein lo incluye en algunas de sus actividades: “Hoy mi hermano y yo pasamos algún tiempo con Hashim, un niño inspirador cuya actitud positiva nos dejó una impresión que nunca olvidaremos”. También lo hace parte de actos importantes: “¡Todo es más agradable cuando puedes traer a tu hermano! Me encantó tener a Hashem conmigo durante uno de nuestros ejercicios de entrenamiento en nuestras Fuerzas Armadas en Áqaba”, ha expresado.

En ocasiones, sólo publica alguna fotografía con él, acompañada de un pensamiento, sin que sea una fecha o actividad especial; Hussein mismo ha dicho en sus publicaciones que pasa tiempo de calidad con el pequeño y, por supuesto, ¡queremos un hermano mayor como él!

Leonor y Sofía de España

El Día Nacional de España, el 12 de octubre, supuso una especie de entrada a la adolescencia para la princesa Leonor y la infanta Sofía, tanto por sus outfits como por la manera más madura en que han empezado a desenvolverse. Se notaron las diferencias entre sus personalidades siendo ya unas jovencitas, pero nopor eso dejaron de sonreír entre sí, como reportaron algunos medios. Y, a pesar de que llevaban cubrebocas, la complicidad no se perdió.

Es conocido lo bien que se llevan y eso se nota en las fotos donde las hemos visto crecer. Este año, a pesar de la pandemia, han mostrado su unión en distintos actos, como en la gira que la familia real hizo por Marbella. Y aunque Sofía sufrió una caída en el Palacio de Marivent, no dejó sus actividades de lado y apareció con la rodilla derecha vendada y un bastón. Lo más tierno fue ver a su hermana mayor brindándole la mano para que se apoyara.

También llegó el regreso a clases y como Leonor ingresó al último curso de secundaria, tuvo que presentarse antes que su hermana Sofía, quien no la dejó sola en esta nueva etapa y, junto con su papá, el rey Felipe VI, la acompañó a la entrada del Colegio Santa María de los Rosales, adonde ella volvería dos días después.

Leonor es más tímida y Sofía, más desenvuelta, pero sin importar sus diferencias, se adoran y en sus personalidades también se refleja la mano de la reina Letizia para arroparlas por igual, aunque sólo una de ellas sea la heredera a la corona.

Carlos y Ana de Inglaterra

Sólo se llevan dos años y este hecho, igual que la diferencia de edades con sus hermanos menores, creó un gran acercamiento entre Carlos y Ana, en el que la inteligencia y sentido común que le vimos a ella en The Crown jugó un rol esencial.

Y parece que en esta dupla no surgieron los típicos celos del menor hacia el heredero a la corona, como sucedió con Isabel y Margarita, o entre el mismo Carlos y Andrés. Todos los integrantes de una familia real están educados para saber qué rol le toca al primogénito y cuál al resto, aunque no todos toleran esta obligación real. En el caso de Ana hasta parece que fue lo mejor para ella no ser la heredera, aunque no por eso ha dejado de hacer lo que le toca con los suyos, ya que después de Carlos es la más trabajadora de la familia. La mayor prueba de su positivo desapego a la corona es su decisión de que sus hijos no tuvieran títulos reales.

Tan unidos están, que el triángulo amoroso que reveló la mencionada serie entre Ana, Camilla (el gran amor de Carlos) y el exesposo de ésta (Andrew Parker Bowles) no supuso un trauma para los implicados, que a la fecha llevan una buena relación; incluso, Andrew es padrino de Zara, la hija de la princesa.

Y aunque sabemos que la familia real inglesa siempre intenta mostrar su mejor cara y no los pleitos, las fotografías tan tiernas que Carlos publicó en agosto por los 70 años de su hermana mostraron un amor genuino.

Zara Tindall y Peter Phillips

Parecería que la princesa Ana quiso replicar en sus hijos su relación con Carlos, su hermano mayor. Zara y Peter no son ultrafamosos como los hijos del heredero a la corona William y Harry, y quizás eso ha sido vital para ellos, pues lejos de presiones y obligaciones han podido llevar una relación como la de cualquier familia. También vivieron el divorcio de sus padres, como sus primos, pero de manera diferente:

“Cuando se separaron, obviamente fue triste, pero la manera en que lo hicieron no fue perjudicial para nosotros. No lo recuerdo como un momento doloroso, y tuve a Pete conmigo”, confesó Zara a The Sunday Times durante una entrevista que les hicieron a ambos en 2018.

¿Dejaron de ser equipo?

Nuestros favoritos, aquellos hermanos que pensamos inseparables, hoy día viven un pésimo momento. Durante años vimos crecer a William y Harry muy unidos por la manera trágica en que murió su mamá, Lady Di, cuando ellos tenían sólo 15 y 13 años, respectivamente. Hoy, la separación voluntaria de Harry (junto con Meghan) de la familia real provocó la publicación de dos libros. El texto con mejores referencias, empezando por el autor, es Battle of Brothers, escrito por Robert Lacey, asesor de The Crown y un respetado historiador y biógrafo británico que, según ha dicho, habló con fuentes de palacio para documentar el título.

Él cuenta que los príncipes “fueron criados para ser protectores el uno del otro”, y esto es lo que vimos, sobre todo de William. “Años antes de Meghan, William llevó a Harry a un entorno salvaje para dejar que se las arreglara sólo tras un escándalo de drogas y una vergonzosa e infame fiesta de disfraces (con Harry como nazi)”.

Lacey sostiene que la ruptura comenzó con los problemas entre sus padres y la difusión de su vida íntima, sobre todo en 1992 con la publicación de Diana, Her True Story. Un momento clave sucedió “cuando William se preparó para su papel como futuro monarca, mientras que Harry se quedó sin un rol definido”, aseguró Lacey a People. En todo este asunto “hay dolor y drama”, y sí que podría llevar a una ruptura definitiva entre ellos.

Por: Sandra Meneses Morales