Las estrictas reglas que la reina Letizia impone a Leonor y Sofía

Ser las hijas de los reyes de España tiene sus consecuencias, pues aunque tienen varios privilegios, es cierto que también tienen que seguir las estrictas reglas de la reina Letizia, y algunas de ellas no son nada fáciles.

Reglas de la reina Letizia que impone a sus hijas Leonor y Sofía

Para llegar a ser reina, la princesa Leonor debe recibir una dura educación y formación, no sólo académica, pues tendrá entre sus mano la vida de millones de españoles.

Es por ello que sus padres, el rey Felipe y la reina Letizia, les imponen una serie de estrictas reglas, no solo a la princesa Leonor y futura reina de España, también a su hermana, la infanta Sofía.

Foto: Getty Images

Estas son algunas de las estrictas reglas:

Uso de internet y redes sociales

Las princesa tienen limitado el uso de internet, sobre todo si el us que le dan es para entretenimiento y no educativo. Esto incluye el uso de las redes sociales, pues ellas no pueden tener perfiles de ninguna red social.

Sus padres también les han prohibido perder el tiempo con la televisión, y solo pueden disfrutar de sus programa favoritos durante el fin de semana.

Prohibida la comida chatarra

Leonor y Sofía deben llevar una alimentación saludable y orgánica, su dieta está basada en vegetales y pescados como el atún o el salmón. Se dice que los colegios a los que asisten, han tenido que modificar su menú, para que ellas sigan su dieta al pie de la letra.

La comida chatarra o rápida, está prohibida para ellas, y ni hablar de los dulces, pues tampoco pueden comer azúcar.

Prohibido desvelarse

Las reglas de la casa española establecen que las dos chicas deben ir a dormir todos los días a las 9 de la noche, no más tarde.

Pacto de silencio

Al igual que sus padres y todos los miembros de la corona española, las dos royals, tienen que respetar el pacto de silencio, y tienen prohibido revelar cualquier intimidad de la realeza.

Estricta educación y formación

Ambas niñas tienen una educación reforzada fuera de la escuela, la princesa Leonor, al ser la próxima en la línea de sucesión al trono, tiene que tomar clases de diplomacia, idiomas y protocolos.

Entre las reglas está que las adolescentes hablen, escriban y lean en inglés de manera perfecta. Ambas tienen a una niñera que desde pequeñas les habla en el lenguaje.

Así como tienen privilegios, Leonor y Sofía tienen una vida en la que se les exige demasiado por su posición y futuras responsabilidades.