La reina Isabel reaparece en un bautizo después de preocupar por su estado de salud

¿Qué tan grave está la reina Isabel II? Es la pregunta que se ha hecho constantemente desde que la monarca canceló su asistencia a la inauguración de la cumbre climática COP26 y al día del Armisticio. La reina, de 95 años, también fue captada hace unas semanas usando bastón, dispositivo que solo usó una vez en su vida cuando la operaron de la rodilla años atrás. Pero esta longeva royal se mantiene al margen de la imagen pública y atendiendo su salud, y ejemplo de esto radica en su asistencia al bautizo del hijo de la princesa Eugenia y el hijo de Zara Tindall.

La reina Isabel II asiste al bautizo de sus dos bisnietos

De acuerdo con una fuente del palacio de Buckingham, vía AFP, la reina Isabel asistió el domingo 21 de noviembre al bautizo de sus dos bisnietos, el pequeño August Pilip Hawk (hijo de Eugenia de York) y Lucas Philip (hijo de Zara Tindall).

La reina fue vista por la noche con un sombrero y una chaqueta verde claro a bordo de un coche, según se observa en las imágenes reveladas por la prensa británica. August Brooksbank y Lucas Tindall, bisnietos de la reina, fueron bautizados en una ceremonia privada en la capilla All Saints, en el dominio real de Windsor, a unos cincuenta kilómetros al oeste de Londres.

Los dos niños, nacidos a principios de año, son el 13º y el 24º en el orden de sucesión al trono, respectivamente.

Quiénes son los bisnietos de la reina Isabel II

La soberana tiene 12 bisnietos en total: El príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis (hijos de Kate y William); Archie y Lilibet Diana Mountbatten-Windsor (hijos de Harry y Meghan); Savannah e Isla Phillips (hijas de Peter Phillips y Autumn, ya divorciados); Lena, Mia y August Philip (hijos de Zara y Mike Tindall); August Philip (hijo de la princesa Eugenia y Jack); y Sienna Elizabeth (hija de la princesa Beatriz y Edoardo Mapelli).

No pasará mucho para que el próximo bautizo sea el de la primogénita de Beatriz de York y Edoardo Mapelli, Sienna Elizabeth; pero de quien no ha habido noticia es de Lilibet Diana, la onceava bistnieta de Isabel y segunda hija de Harry y Meghan.

De acuerdo con Express UK, un experto en realeza asegura que los duques de Sussex 'realmenteo no piensan bautizar a Lilibet Diana en Reino Unido'. Según Richard Eden, el bautizo de un royal toma lugar en tres meses de que nació el bebé, "pero esto no ha sucedido con los Sussex", comenta. "Parece ser que la familia real se está echando para atrás y no tienen apetito de organizar un bautizo aquí [en Reino Unido]", aclaró. Otros analistas citados por el tabloide comentan que es posible que el bautizo de Lili ya se llevó a cabo, pues no hay un récord de fotos públicas.

Con información de AFP