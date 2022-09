Cuando la reina Isabel II fue mecánica y arreglaba los autos del ejército

No hay duda de que la fallecida monarca sirvió bien a sus país durante los 70 años que se mantuvo en el trono británico, pues a pesar de que sus padres tuvieron objeciones, la reina Isabel II fue mecánica y arreglaba los autos del ejército durante la Segunda Guerra Mundial.

La reina Isabel II en el ejército británico

Isabel II se convirtió en la primera mujer de la realeza en pertenecer al ejército, en ese entonces aún era una princesa. Sus padres, el rey Jorge VI y la reina Madre, eran muy protectores con Isabel y su hermana Margarita, y se esforzaron por mantenerlas protegidas durante la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, la joven Isabel quería servir a su país y colaborar con todos aquellos ciudadanos que estaban dando sus vidas. Tuvo que pasar un año entero antes de que sus padres le permitieran a su hija mayor, que en ese entonces tenía 19 años, se uniera al ejército.

Foto: Getty Images

Fue en febrero de 1945 cuando Isabel se unió al Servicio Territorial Auxiliar de mujeres, y fue registrada como la miembro número 230873, y con el nombre de Elilizabeth Windsor.

La reina Isabel II fue mecánica en la Segunda Guerra Mundial

Como parte de la ATS (Servicio Territorial Auxiliar), los miembros podían desempeñarse en artillería antiaérea, como conductoras o mecánicas. La reina elige ser mecánica.

De acuerdo con la revista Times, la en ese entonces princesa Isabel, tomó un curso de 6 semanas en el que aprendió a leer mapas, pasó un examen de conducción militar, y aprendió y se desempeñó arreglando motores.

Fue nombrada por The Associated Press como "Princess Auto Mechanic”, y aunque no se sabe cuáles fueron los autos que Isabel II reparó para el ejército y qué fue lo que les hizo, es un hecho que la reina sirvió bien a su país.

Foto: Getty Images

Tras la guerra, Isabel II siguió siendo una conductora activa durante casi tosa du vida, un pasatiempo que disfrutaba mucho hacer, además de que también pudo haber enseñado a sus hijos y nietos a manejar adecuadamente, como un militar.

Si bien es cierto que Isabel II fue una monarca que siguió las tradiciones de la monarquía inglesa, también es cierto que tuvo la inteligencia para modernizarla y romper una que otra regla por el bien de su país, fue una revolucionaria.

