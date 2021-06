La reina Isabel II de fucsia y con su broche favorito para recibir a Joe Biden

La reina Isabel II recibió al presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden en el castillo de Windsor en una histórica visita —donde su esposo, el príncipe Felipe, ya no está presente.

Un fin de semana de celebraciones y labores para la reina Isabel II. Esta longeva monarca celebró el Trooping the Color 2021 una vez más bajo las restricciones de la pandemia, pero esto no impidió que mostrara sus mejores sonrisas.

Al día siguiente del desfile para conmemorar su cumpleaños, recibió al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y a la primera dama Jill Biden en una histórica visita al castillo de Windsor.

La visita de Joe Biden a la reina Isabel II

Este fue uno de sus primeros actos públicos tras la muerte de Felipe de Edimburgo el 9 de abril. También tomó lugar después de recibir a los líderes del G7 junto con varios miembros de la familia real.

De acuerdo con Honey Nine, Joe Biden consideró que la reina fue ‘encantadora’. «Fue muy generosa; no creo que lo tome como insulta, pero me recordó a mi mamá en términos de cómo luce y su generosidad».

La reina ‘pretty-in-pink’ con broche en forma de estrella

Tanto durante la Guardia de Honor como para el té de la tarde con los Biden, la reina apostó por un vestido floral en color fucsia claro de lo más primaveral y alegre. Indiscutiblemente, lo combinó con su sombrero rosado, aciertos para el afortunado clima cálido.

La primera vez que conoció al presidente, por la cumbre del G7, llevó el sorghum (sorgo)—un broche de diamante y flores doradas que le regaló el presidente de Botsuana en 2007. Para el domingo usó el broche Jardine star.

Dicha pieza es un diseño de estrella en diamante Victoriano hecho por Lady Jardine en 1981. De acuerdo con Lauren Khiena, de The Court Jeweller, esta fue «una elección natural para la visita de un presidente americano, debido a su forma de estrella». Y añadió: «La reina ha usado ese broche al menos dos ocasiones más para reuniones presidenciales: con George H.W. Bush en 1993 y con su hijo, George W. Bush en 2003″.

