El simpático e informal encuentro virtual de los royals nórdicos (con ‘sneak peak’ a sus hogares)

Los representantes de las casas reales de Suecia, Dinamarca y Noruega se reunieron virtualmente simplemente para ponerse al tanto de sus vidas. ¡Fotos de la videollamada!

No hace falta confirmar que desde el 2020 no hemos tenido postales de encuentros royals en diversidad. Debido a la pandemia, cada familia real ha permanecido en casa, sin viajar, y mucho menos sin asistir a eventos de gran magnitud. Pero la distancia no implica que la realeza haga mancuerna para tratar incluso temas de amistad —como para saber cómo se encuentran y preguntar por sus familias. Este fue el reciente caso de los royals nórdicos, quienes se juntaron virtualmente, tal y como todos nosotros lo hacemos (casi diariamente).

Nada oficial, solo de amistad. Así fue la reunión virtual entre los príncipes herederos de Suecia, Noruega y Dinamarca

A través del Instagram de las respectivas casas reales, apreciamos la simpática reunión virtual de los tronos herederos. Están presentes Victoria de Suecia y Daniel Westling (@kungahuset), Federico y Mary de Dinamarca (@detdanskekongehus) y Haakon y Mette Marit de Noruega (@detnorskekongehus).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kungahuset 🇸🇪 (@kungahuset)

Las fotografías compartidas mostraban a los royals acomodados en sus respectivos hogares —ayudándose de una pila de libros para tener la computadora alta. En las imágenes se lee:

«Desde sus respectivos hogares, el palacio de Frederik VIII en Amalieborg en Dinamarca, Skaugum en Noruega y el castillo de Haga en Suecia, los tres herederos al trono se reunieron en una llamada digital por la tarde.

Además de actualizarse mutuamente sobre las respectivas vidas familiares, informaron sus altezas reales, también hablaron sobre su trabajo del momento y los últimos proyectos.

Terminaron la conversación con el deseo común de poder volver a encontrarse en persona pronto». ¡Ojalá se puedan reunir los royals nórdicos pronto!

Cada heredero nórdico en su respectiva vida familiar

Por parte de los royals de Suecia apreciamos a Victoria —la futura reina comprometida con la moda sustentable— con una chaqueta rosa, blusa con olanes del mismo color y cabello recogido. En el mueble tras la pareja hay una foto de su primera hija, Estelle, quien no hace mucho cumplió nueve años.

En cuanto a los royals de Dinamarca se percibe a un sonriente Haakon con un relajado look de camisa de mezclilla y saco gris, mientras Mary adoptó una blusa vaporosa azul cielo con cabello suelto. En lo que va del 2021 ya celebraron los 10 años de sus gemelos, Vincent y Josephine, el cumpleaños 81 de la madre del heredero, Margarita de Dinamarca y los 14 años de su segunda hija, la princesa Isabella. El 15 de mayo será la confirmación de su primer hijo y heredero, Christian de Dinamarca.

Finalmente, los royals de Noruega salieron en sincronía de colores. Mette-Marit (con camisa a cuadros de picnic y cuello de encaje) y Haakon (con camisa azul ejecutiva y saco negro). La princesa heredera sufrió un accidente antes de Navidad esquiando y se fracturó el coxis; y una vez recuperada, el primer acto oficial que realizaron este año fue inaugurando la Pascua de la Cruz Roja noruega.

Con esta reunión, las familias de royals nórdicos dejan entrever, una vez más, la buena relación que tienen entre ellos. Y esperemos futuros encuentros personales.

