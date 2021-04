Según una experta en realeza, quien hizo comentario racista a Harry y Meghan fue alguien muy cercano.

Cómo olvidar la mundialmente vista y comentada entrevista que ofrecieron los duques de Sussex a Oprah Winfrey el pasado 7 de marzo. En ella, la pareja hizo algunas declaraciones que dejaron mal parada a la familia real británica.

Una de ellas fue cuando Meghan Markle aseguró que uno de los miembros cuestionó sobre cómo sería el color de piel de su primer hijo, Archie, sin embargo, los Sussex rechazaron decir quién lo hizo, ya que sería muy perjudicial para esa persona. Lo que sí aseguraron fue que ni la reina Isabel ni su esposo, el duque de Edimburgo, habían sido.

“En los meses previos al nacimiento de Archie, no solo hubo conversaciones sobre cómo no se le daría un título y no habría seguridad, sino también sobre qué tan oscura podría ser la piel del bebé y qué significaría o cómo se vería eso”, dijo Meghan a Oprah.

Revelan cuál miembro de la familia real británica hizo comentario racista a Harry y Meghan

Ahora, parece haber salido a la luz aquella persona que ofendió a Harry y Meghan con ese comentario racista. La encargada de dar esta primicia fue Lady Colin Campbell, una reconocida figura de los medios británicos y especialista en realeza, quien dijo públicamente que una fuente real le reveló quién fue el miembro de la corona que mostró “preocupación” por el color de piel del primogénito de los Sussex.

Según Campbell, aquella persona es nada más ni nada menos que la princesa Ana, la hija de la reina, pero para la experta, “la conversación se sacó de contexto” y, de acuerdo con su fuente, la preocupación de la princesa tenía que ver con la cultura estadounidense de Meghan, no con el tono de piel.

“No hubo preocupaciones sobre el color de Meghan, la princesa Ana estaba preocupada con razón porque, si el matrimonio continuaba y tenían hijos, habría grandes problemas, no por el color de Meghan, sino por la incapacidad y determinación de Meghan de negar las diferencias culturales y de tener respeto por la institución a la que pertenecía la persona con la que se casaba y la familia de la que habría de formar parte. Harry corrió hacia Meghan con las objeciones y Meghan las utilizó como arma. Estamos ante gente que está ansiosa por ver un desaire donde sin duda no lo hay», añadió Lady Colin Campbell.

