Revelan detalles del festejo del primer cumpleaños de Archie

View this post on Instagram

Para celebrar el primer año de su hijo, el príncipe Harry y Meghan Markle compartieron un video, a través de la organización Save The Children, en donde se puede ver a ella con su pequeño leyendo el cuento "Duck! Rabbit!", mientras Archie pasa las páginas y se escucha a Harry detrás de cámara imitando el sonido de algunos animales y riendo. Son las primeras imágenes de los duques con su hijo desde que se mudaron a Los Ángeles. ¡Feliz cumpleaños, Archie! ¿A quién crees que se parece? #Archie #PrinceHarry #MeghanMarkle #RealezaXVanidades #realeza #royalty #Vanidades #VanidadesMx 💕 (🎥: @savewithstories)