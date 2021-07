Según Sarah Ferguson, Diana ‘estaría encantada con las esposas de William y Harry’

Muchas han sido las especulaciones sobre qué pensaría la princesa Diana sobre sus nueras, Kate Middleton y Meghan Markle. Y habrá todo tipo de opiniones respecto a ‘qué tan bien o no le caerían’. Quien emitió su parecer ante esta situación fue Sarah Ferguson, y aseguró que quedaría ‘encantada’ con estas dos.

Nos cuestionamos: Si viviera Diana, ¿cómo habría recibido a su primer nieto?

La duquesa de York, Sarah Ferguson, habló en exclusiva con People sobre cómo divisaría la vida de sus hijos hoy en día. Y entre las declaraciones, salió: «Si ella estuviese sentada conmigo ahora mismo, sé que me diría, ‘estoy muy orgullosa de mis dos hijos y las maravillosas esposas que eligieron'». Añadiendo, «porque cada una tiene su propia voz».

Habló sobre los niños: «Y estaría tal y como yo, obsesionada con sus nietos, porque es lo que ella amaba». Mencionó que Diana adoraba a sus hijas, Beatriz y Eugenia de York. Aunado a esto, Sarah tuvo una muy dulce reacción al convertirse abuela,

Cuando nació su primer nieto por parte de Eugenia con Jack Brooksbank, dijo en redes: «como abuelos, el duque y yo estamos fascinados y bendecidos con la llegada de nuestro nieto August Philip Hawke Brooksbank. Es una bendición y un portador de amor y alegría a nuestra familia. Estoy muy orgullosa de Jack y Eugenia, son y serán increíbles padres».

