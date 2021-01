Sarah Ferguson reveló estar «obsesionada» y «fascinada» con Bridgerton, y no espera la hora de ver más nuevas temporadas en el catálogo de Netflix.

Así como hay unos cuantos royals hartos de que les pregunten si ya vieron The Crown, hay alguien que no esconde su amor por una de las series más populares que llegó a Netflix. Sarah Ferguson reconoció estar «obsesionada» con Bridgerton. ¡Y no esperábamos menos!

Sarah Ferguson ya vio dos veces Bridgerton y guarda una especial conexión con la serie

En entrevista con US Weeklye, Sarah confesó haber visto ya dos veces la serie. «Amé tanto Bridgerton que la vi dos veces, deliberadamente. Estoy obsesionada con ella. Creo que Daphne Bridgerton es un personaje asombroso, a quien vemos aprender sobre la vida».

La ex esposa del príncipe Andrés también afirmó estar impaciente por ver las próximas temporadas. «Escuché por ahí que podrían hacer futuras series en Sunninghill Park durante los próximos cinco años, que es mi antiguo hogar». Tal parece que Sarah tiene una conexión especial con Bridgerton de acuerdo con las locaciones.

Se enamoró del vestuario

Un punto básico de Bridgerton es la elegancia y el porte que otorga cada rasgo del vestuario. Esto pareció también llamar la atención de la autora de libros para niños.

«El vestuario y el diseño del set fueron increíbles. La manera en que Bestry Beers y Shonda Rhimes crearon Bridgerton es fabulosa y estoy realmente impresionada. Definitivamente hablaré con Shondaland para hacer Her Heart for a Compass en serie de televisión». Aludiendo al libro que Sarah acaba de escribir.