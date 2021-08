El esposo de Beatriz de York, Jack Brooksbank, viajó a Capri y fue captado en un yate muy abrazado y acompañado de varias mujeres.

A pocos meses de llegar al final del año, los escándalos de los royals no cesan. Y el más reciente involucró a la pareja que menos se esperaba causaría pequeña conmoción. Se trata de la princesa Beatriz y Jack Brooksbank, quienes se convirtieron en padres en febrero. Ahora Jack está involucrado en una publicación de fotos que le tomaron desde un yate mientras pasaba un muy buen rato con varias mujeres (y algunas estaban topless).

Los antecedentes: ¿qué hacía Jack Brooksbank en un yate?

Jack es actual embajador de la marca de tequila Casamigos —marca creada por George Clooney. Y el fin de semana pasado acudió a una gala de Unicef patrocinada por este tequila.

A la mañana siguiente, tras cumplir con las labores, se fue de paseo por las grutas de Capri con unos cuantos amigos y amigas. The Mirror consiguió fotos exclusivas del esposo de la princesa donde sale abrazado de una mujer, lo cual causó interrogantes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Mirror (@dailymirror)

Las mujeres se identificaron como Rachel Zalis (directora global de Casamigos), Maria Buccellati y Erica Pelosini (ambas modelos). Y todavía se desconoce si Eugenia y su bebé de seis meses viajaron con Jack.

Sarah Ferguson asegura que Jack Brooksbank ‘es un hombre íntegro’

La madre de Eugenia, Sarah Ferguson, no se quedó callada ante la controversia y habló al respecto en The One Show de la BBC. Afirmando que Jack ‘simplemente estaba haciendo su trabajo’ —vía Page Six.

«Jack es un hombre íntegro. Es una de mis personas favoritas. […] Es un superhéroe en mi libro y es un gran papá, un fabuloso esposo», añadió.

También culpó al medio de haber publicado las fotos sin un debido contexto, «para ellos se trata de fabricar la historia». «Jack trabaja como embajador de Casamigos y solo estaba haciendo su trabajo, y considero importante aclarar esto por el bien de Jack».

¿Qué opinas de las fotos de Jack Brooksbank?

SIGUE LEYENDO: