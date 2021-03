A una semana de la bomba Sussex, eso dicen los politólogos de la Gran Bretaña: no va a cambiar nada en la monarquía. Pero nada. ¿Será?

Un problema familiar se convirtió en problema de estado. No sólo es familiar porque involucra a miembros de esa familia, sino porque todos conocemos la historia de Lady Di, que no es “familiar”: un palacio negligente con los miedos, depresiones y malestares de las mujeres externas que se integran y a las que dan un trato discrecional dependiendo de estándares o consideraciones, pero que al menos tres de las han acusado furiosamente: Diana Spencer, Sarah Ferguson y ahora Meghan de Sussex.

Las dos últimas no son miembros de primera línea, lo cual parece hacer sentido con la queja de Markle de que a Catherine de Cambridge se le trata mucho mejor… Pero, entonces, ¿cómo es posible que a la mismísima princesa de Gales se le tratara aún peor, siendo la madre del futuro rey? Misterios sin resolver…

Según expertos, el efecto Harry y Meghan se desvanecerá…

Lo que sí sabemos es que gracias a la entrevista de Harry Meghan a Oprah Winfrey el 7 de marzo, la Corona Británica está expuesta como nunca antes lo había estado en 85 años, e, incluso, más que como cuando murió en un accidente la propia Diana de Gales (el elemento del racismo también estuvo presente cuando la princesa se relacionó con un musulmán, Dodi Al Fayed, lo que dio lugar a las teorías de la conspiración alimentadas por el padre de Dodi, Mohammed Al Fayed. La pregunta es: ¿y esto servirá de algo? La respuesta es un rotundo NO.

…Al menos eso dicen los expertos politólogos y activistas de la Gran Bretaña. La institución monárquica está tan bien plantada en la identidad nacionalista británica que poco cambiará ante las acusaciones del príncipe Harry y su esposa Meghan, duques de Sussex. Si bien han puesto sobre la mesa el racismo que sufre Gran Bretaña como cultura, es más probable que la nación cambie a nivel social por medio de los individuos que a nivel monárquico.

Analizamos el porqué:

El protestantismo blanco no es inclusivo: Gran Bretaña es una monarquía y no una República, su jefatura de estado no depende del voto popular, sino de la genética (a los primeros ministros se los propone la Casa de los Commons y es entonces cuando el pueblo elige a uno de los dos candidatos). Desde 1535 que se instauró la Iglesia de Inglaterra (hoy anglicanismo) los reyes son protestantes: los Tudor, los Stuart, los Hannover y los Windsor.

“Los Windsor han sobrevivido a cosas peores que a una entrevista de Hollywood con Oprah y está claro que la jefatura de estado no obedece a la inclusión social moderna, sino a la genética y ésta está basada en el protestantismo blanco”, dice el politólogo republicano y antimonárquico Jonathan Freedland, “a pesar de todas las flagrantes deficiencias de los Windsor, las probabilidades siguen a su favor simplemente por el peso de la historia y las encuestas son claras, porque la realeza es una telenovela de 24 horas, un reality al que no quieren renunciar los británicos. El republicanismo es una causa justa, pero, al menos por ahora, parece una causa perdida”. Ouch.

Carlos ya tiene la corona en la cabeza: Y esa es otra historia… De acuerdo a Andrew Morton, biógrafo de Diana de Gales – uno de los periodistas más críticos de la Corona–, la reina Isabel II queda inmovilizada por la epidemia de Covid-19 y, por lo tanto, ha delegado prácticamente todas sus responsabilidades más públicas e importantes a su heredero.

“Cuando termine la segunda era isabelina veremos a un Carlos completamente empoderado, sabemos que ha hablado mucho cuando no debía de hacerlo y que tiene muy claras sus posturas políticas y sociales. No va a ser un rey fácil y tampoco frágil. Va a tomar las riendas con toda la experiencia que le han dado estos años de espera”. ¿Y a quién han señalado más los Sussex? Sí, al próximo rey, quien además es un padre estricto y poco flexible.

Harry no es relevante. Era muy popular por su simpatía, pero primordialmente, porque para la mayoría de los británicos seguía siendo el niño de 10 años que caminaba tras el féretro de su madre en una imagen desgarradora. Hoy es un adulto cabal de 36 años y, aunque sea el sexto en la línea de sucesión al trono e hijo del príncipe de Gales, no es William… No es relevante y mucho menos su esposa: Meghan no es Catherine y, aunque en el entendimiento de los no monárquicos es que todos somos iguales, está claro que para ellos no es así: no merece la misma importancia y atención que la futura reina, de acuerdo a los estándares del palacio de Buckingham, porque la monarquía es lo que es nos guste o no.

“El racismo es lucrativo”: Eso dice la activista afrodescendiente Afua Hirsch, quien fue la primera voz en decir claramente desde marzo de 2020 que el problema hacia Meghan era de racismo y ya lo confirmamos. Pero aunque Meghan puso el dedo en la llaga no será una resolución por mucho que los activistas raciales lo deseen: “Y eso es porque los tabloides venden y alimentan la relación tóxica y obsesiva de la familia real con los royal fans que trascienden a la ciudadanía de la isla… en el mundo entero están al pendiente de este reality show y cuando hablamos de racismo hablamos de un ingrediente jugoso que ellos mismos (la prensa, los consumidores de los royals) no toman con la seriedad que corresponde”. Su público está en Estados Unidos, no en Reino Unido: Ése es todo el meollo del asunto…

Mientras Diana de Gales era la persona más amada de la familia real británica y un icono de sensibilidad y heroísmo en su país, Meghan Markle divide opiniones. Unos la aman y la felicitan por su valentía, y otros la señalan por victimista y la acusan de mentirosa.

En cualquier caso, este problema solamente afecta a los Sussex en la Gran Bretaña. Dado que han abandonado a la familia real y su vida está ahora en Estados Unidos, donde su popularidad y apoyo están altísimos, está claro que su vida, su interés y su foco está en Hollywood y no en Buckingham. Por lo tanto, su lucha activista se redirigirá a donde sí son tomados en cuenta y donde la lucha racial es parte de la agenda de la Casa Blanca, el Congreso y hasta de las industrias deportivas y del entretenimiento. “Han quedado fuera de la jugada en GB, por eso su efecto en este lado del Atlántico quedará disminuido”, opina Jonathan Freeland.

En conclusión, los expertos británicos opinan que el efecto Sussex resuena solo con las nuevas generaciones que son mucho más sensibles al respeto por la humanidad que las anteriores, y esto puede dar por resultado una mayos inclusión y respeto ciudadano desde el compromiso individual y comunitario, pero no implica necesariamente que escale hacia las grandes esferas, particularmente la Corona.

