Revelan un ‘sneak peak’ del libro de Meghan Markle (con una adorable carta dentro)

Meghan Markle se aseguró de darle a sus amigos cercanos de Estados Unidos una copia de su primer libro antes del lanzamiento.

El sueño de Meghan Markle de sacar un libro infantil cada vez está más cerca de cumplirse, ya que este mes de junio publicará su primera obra. Eso sí, la duquesa de Sussex procuró que su círculo más cercano de amigos recibiera una copia previa al lanzamiento oficial —y uno de ellos nos dio el sneak peak a la creación de Meghan.

El libro infantil de Meghan Markle saldrá el 8 de junio

La historia de Meghan Markle lleva por título The Bench, que cuando anunció el debut en la página web de Archewell mencionó que ‘capturará la evolución y expansión de la relación entre padres e hijos’.

Añadieron en el comunicado que el libro le dará a los lectores ‘un profundo sentimiento de calidez y compasión sobre los momentos compartidos y efímeros entre un diverso grupo de padres y sus hijos’.

El primer vistazo al libro infantil de Meghan Markle

El fotógrafo Gray Malin —padre de dos hijos con su pareja Jeff— recibió una copia del libro y decidió compartir el gusto de tenerlo.

En Instagram Stories publicó una serie de videos donde se aprecia la portada y el interior, ambos con ilustraciones de Christian Robinson.

Acompañó la muestra con, «Recibí correo de la realeza. Felicidades en tu nuevo libro, M». Y cuando Gray abrió el libro, se apreció un mensaje escrito a mano por la duquesa: «De un padre a otro. Todo mi amor de mi familia a la tuya. Como siempre, Meghan».

La primera ilustración aparece con gran nostalgia. Ya que sale en la primera página un hombre pelirrojo tomando de la mano a su hijo pequeño, también pelirrojo. Una alegoría de Harry y Archie, quien hace poco cumplió dos años.

No todo fue color de rosa para la publicación

A pesar de que el libro de Meghan no ha salido a la venta, ya generó una gran polémica por su gran similitud a la obra de Corrinne Averiss (ganadora del Sainsbury’s Children’s Book of the Year), titulada The Boy on the Bench.

Pero fue precisamente Corrinne quien salió en defensa de la duquesa a través de sus redes sociales.

«Leyendo la descripción y extracto del nuevo libro de la duquesa, sé que no es la misma historia o el mismo tema que The Boy on the Bench. No veo similitudes».

