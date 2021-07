Esta es la especial conexión de Kate Middleton con las Olimpiadas

Kate Middleton, una de las royals más atléticas, no se queda atrás cuando se trata de unirse a los Juegos Olímpicos. Y la edición Tokio 2020 no es la excepción: ella y el príncipe William apoyan desde su trinchera al equipo británico, pero además de esto, la duquesa tiene una conexión especial con los atletas.

Los duques de Cambridge retuitearon el mensaje de SportsAid —una asociación caritativa que ayuda a los atletas, financieramente o hasta con equipo para necesidades especiales.

El mensaje compartido mencionó: «Una enorme felicitación a SportsAid y la alumna Mallory Franklin [atleta] en ganar segundo lugar de la competencia femenil en canoa en #Tokio2020».

🇬🇧🇬🇧🇬🇧

Huge congratulations to SportsAid and @TalentedAthlete alumna @Mall_Franklin on winning 🥈 in the women’s #canoeslalom at #Tokyo2020

Mallory is pictured below, aged 16, after claiming 🥈at the European Junior Championships back in 2010….she’s come a long way since! pic.twitter.com/Zgh8DZCZUM

— SportsAid (@TeamSportsAid) July 29, 2021