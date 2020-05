Subastan pieza de viaje de María Antonieta por más de 45 mil dólares

View this post on Instagram

Un souvenir historique de la Reine Marie-Antoinette à retrouver dans notre vente "La Royauté à Versailles", dimanche 24 Mai : une importante malle de voyage de la suite de la Reine Marie-Antoinette, vers 1780. ⁣⠀ ⁣⠀ Sur son couvercle, on trouve l'inscription « Chambre de la Reine n°10 », inscrite en petits clous de laiton . ⁣⠀ ⁣⠀ Il existe deux coffres au même modèle dans les collections du château de Versailles, numérotés 8 et 9. ⁣⠀ ⁣⠀ Provenance : ⁣⠀ • Claude Louis Rochard qui fut valet du Roi Louis de Hollande, et de son épouse née Marthe Marguerite Durand, nourrice de Napoléon Charles (1802-1807), premier fils de la Reine Hortense et du Roi Louis. Il tiendrait cette malle de la Reine Hortense, selon la tradition familiale. ⁣⠀ • Transmission familiale jusqu’à nos jours. ⁣⠀ ⁣⠀ Longueur : 111 cm. Largeur : 51 cm. Hauteur : 48 cm. Largeur des bandes de protection : 7 cm. ⁣⠀ ⁣⠀ ⁣⠀ Lot 54 | 8 000 – 10 000 € ⁣⠀ 📙E-Book & catalogue : liens en bio⁣⠀ ⁣⠀ ⁣⠀ "La Royauté à Versailles"⁣⠀ Dimanche 24 mai à 14h⁣⠀ 📍Osenat ⁣⠀ Hôtel des ventes du Château,⁣⠀ 13, avenue de Saint-Cloud⁣⠀ 78000 Versailles⁣⠀ ⁣⠀ Expositions : ⁣⠀ • Vendredi 22 Mai de 14h à 18h⁣⠀ • Samedi 23 Mai de 10h à 13h et de 14h à 18h⁣⠀ • Dimanche 24 Mai de 10h à 12h⁣⠀ ⁣⠀ ⁣⠀ 💻 Vous pouvez passer vos ordres d'achat en ligne sur notre site & via nos partenaires @drouotdigital @interencheres et @auction.fr⁣⠀ ⁣⠀ 📲 Les demandes d’enchères par téléphone et les ordres d’achat doivent être adressés au moins 24 heures avant la vente :⁣⠀ contact@osenat.com ⁣⠀ Tél : +33 (0) 1 64 22 27 62⁣⠀ ⁣⠀ @jcchataignier_osenatsvv #osenat #ventesauxencheres #upcomingauction #auctioncalendar ⁣⠀ #versailles #souvenirhistorique #marieantoinette ⁣