Este es el libro infantil que Meghan Markle publicará (y Harry le inspiró para escribirlo)

‘The Bench’ es el nombre del primer libro infantil que Meghan Markle escribe y publicará próximamente, firmado como ‘duquesa de Sussex’.

No es nuevo escuchar que alguien de la familia real se involucra en temas de literatura infantil. Tenemos a la veterana en ello, Sarah Ferguson, quien además hizo su propio canal de YouTube como cuentacuentos —de hecho, 25 años después trajo de vuelta las aventuras de Budgie the Little Helicopter, su primer libro. Alguien más se une a la práctica del cuento infantil —a pesar de haber renunciado a todo lo que involucre a la realeza—, y es Meghan Markle.

Esta fue la inspiración de Meghan Markle para escribir ‘The Bench’, su primer libro infantil

Titulado The Bench, este libro infantil está basado en la relación entre el príncipe Harry y su hijo Archie. En un comunicado, Meghan comentó que se inspiró en un poema que le escribió a su esposo después de que Archie naciera, y así «exploró el vínculo especial entre padre e hijo, visto desde los ojos de una madre».

Tengo la esperanza de que ‘The Bench’ resuene en cada familia, sin importar la situación, así como resuena para mi.

El lanzamiento se espera para junio 8 de este año y está ilustrado por el artista bestseller, Christian Robinson. Meghan tomó esta decisión porque quería contar la historia a través de un «lente inclusivo».

Y el resto de las palabras de la duquesa fueron: «Este poema se hizo historia. Christian puso en capas de acuarela hermosas y etéreas ilustraciones que capturan la calidez, gozo y confort de la relación entre padres e hijos. Y desde cada etapa de la vida. Esta representación fue en particular muy importante para mi, y Christian y yo trabajamos de la mano para representar este vínculo especial a través de un lente inclusivo».

Esta declaración apareció en la página web de Archewell, donde confirmaron que The Bench se publicará por la editorial Random House en Estados Unidos.

Los Sussex pronto celebrarán el segundo cumpleaños de Archie

Este 6 de mayo, Archie cumple 2 añitos. Por su primer aniversario, salió el libro Baby Sussex, obra del escritor y corresponsal de realeza Robert Jobson. Esta obra traza la vida de Harry, Meghan y Archie con fotografías de su vida y reflexiona en las creencias de la pareja —además sale el mobiliario para desarrollo infantil 100% mexicano que baby Archie tiene en casa.

El bisnieto de la reina Isabel pronto será hermano mayor, y se espera que su futura hermanita nazca en julio —coincidentemente cerca del cumpleaños de la princesa Diana.

Mientras tanto, los tres (próximamente cuatro) integrantes de la familia radican en California, donde la última aparición pública de Harry lo volvió todo un rockstar con una ovación de pie en el concierto virtual Vax Live.