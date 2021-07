Thomas Markle considera ir al tribunal para poder ver a sus nietos, Archie y Lili Diana

El papá de Meghan Markle, Thomas Markle, reveló que considera viable ir a los tribunales de California por el derecho de ver a sus nietos, Archie y Lili Diana,

Thomas Markle envió sus felicitaciones a su hija por el nacimiento de Lili Diana, pero ahora pretende llegar hasta los tribunales para conocerla. Básicamente, quiere tomar acciones legales para pasar tiempo con Archie y Lilibet.

«Le pediré a la corte de California el derecho de ver a mis nietos»

Thomas, de 77, dijo a Fox News que pretende acudir a la corte de California para ver sus dos nietos ‘en un futuro muy cercano’.

Tampoco escondió su parecer ante la salida de los duques de Sussex y lo llamó ‘un mal comportamiento’. «No deberíamos castigar a Lili por el mal comportamiento de Meghan y Harry. Archie y Lili son niños pequeños. No son políticos, no son peones. No son parte del juego. Y también son realeza y tienen los mismos que cualquier otro royal«, declaró.

Hablando sobre Harry

Después de dejar en claro sus intenciones con sus nietos, sacó algunos comentarios acerca de las acciones que ha tomado Harry.

«Harry no tiene mucho más que decir. Después de tres sesiones con psicoterapeutas y Oprah Winfrey, no sé qué mas quede por decir», comentó Thomas.

Y mencionó que invitaría a la familia real a conocer su casa

A pesar de lo establecido, añadió que le daría la bienvenida a la abuela de Harry ‘en cualquier momento’. «Claro que los invitaría a mi casa en cualquier momento», dijo Thomas, refiriéndose a la familia real.

Ya se ha referido a la royal family en otras ocasiones. Por ejemplo, cuando salió la entrevista de los duques de Sussex con Oprah Winfrey. Después de las declaraciones de Meghan sobre los comentarios del color de piel de Archie, en Good Morning Britain Thomas dijo: «Tengo mucho respeto por la realeza, y no creo que la familia real británica sea racista».

