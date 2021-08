El ‘it baby’ de la realeza: todo sobre el adorable Charles de Luxemburgo

Olvídate de George, Archie o Lilibet. El royal baby que debes conocer es el hijo del heredero al Gran Ducado, Charles de Luxemburgo, que tiene 1 añito.

Por: Sandra Meneses Morales

Charles, este pequeño royal algún día será gran duque de Luxemburgo, jefe de Estado, representante de la identidad del país (con la monarquía más rica de Europa) y símbolo de su independencia y unidad. Pero por ahora es un bebé encantador que queremos que conozcas junto a su extensa familia. ¿Estás lista para derretirte de amor?

1) El royal baby, Charles

Nació el 10 de mayo de 2020 y su rol como hijo del heredero del Gran Ducado de Luxemburgo le da un lugar en la web de la casa real, a diferencia de sus primos hermanos. En su biografía hay un apartado para sus actividades, como el día en que celebró el tradicional Bretzelsonndeg de Pascua comiendo su primer bretzel, un dulce local. También cuando festejó su primer año o su asistencia a la plantación de un cerezo en su honor. ¡Ternurita!

2) Los papás, los príncipes herederos Guillermo y Stephanie

Tenían la presión de dar un heredero tras su boda en 2012, pues Luis, el tercer hermano de él, ya estaba casado y tenía hijos. Incluso se rumoró que el gran duque Enrique iba a heredar a Félix, su segundo vástago, casado en 2013. No obstante, los herederos llevan las cosas con calma: se conocieron en 2004, pero se hicieron novios hasta 2009. Stephanie, aristócrata belga, dijo una vez que quería disfrutar de su marido antes de tener hijos, y así lo hizo.

3) Los abuelitos, los grandes duques Enrique y María Teresa

Su boda fue controvertida porque los padres de él no estaban de acuerdo con que se casara con una plebeya cubana (aunque de una familia rica) y menos con apenas 10 meses de noviazgo. era 1981 y esas historias aún no eran tan comunes. Se cuenta que Carlota, madre de Enrique, no quería a su nuera, pero al final esta última se impuso y formó una familia estable con él.

4) Los tíos comprometidos, Félix y Luis

El príncipe Félix está casado con Claire Lademacher desde 2013 y son padres de Amalia y Liam, de siete y cuatro años de edad, respectivamente. Luis es padrino del principito Charles; con sólo 20 años se casó con Tessy Antony, con quien tuvo a Gabriel, de 15 años, y a Noah, de 14. Tras un divorcio polémico, hoy día Luis se encuentra comprometido con la francesa Scarlett-Lauren Sirgue.

5) Los tíos solteros, Alejandra y Sebastián

Discreta, a sus 30 años a la princesa no se le ha conocido un novio formal. es licenciada en Filosofía y maestra en estudios interreligiosos; practica tenis y esquí. Con 29 años, Sebastián es uno de los solteros de oro de la realeza: es graduado de Marketing y comunicación y tiene carrera militar en la Real Academia de Sandhurst. Es apasionado de los deportes, principalmente el rugby.

