El ABC de Grace Kelly, la inigualable princesa consorte de Mónaco que murió a los 52 años

Este 14 de septiembre 2021 es el aniversario luctuoso de la actriz y princesa consorte de Mónaco. Repasamos la historia de Grace Kelly, la estrella de Hollywood y de la realeza que cautivó por muchos tiempo.

Actriz

Culminó sus estudios en 1948 en el Academy of Dramatic Arts de Nueva York. La primera vez que apareció en Broadway fue en la obra titulada The Father. Recibió muy buenas críticas por su actuación y después de esta aparición tuvo muchas ofertas para actuar en teatro y televisión. Se dice que los dos años siguientes interpretó más de 60 papeles dramáticos.

Boda entre la actriz y el príncipe

En enero de 1956 se anunció al mundo el compromiso entre la actriz Grace Kelly y el príncipe Raniero III de Mónaco. Considerada una de las bodas reales más icónicas de la historia, tomó lugar en la Catedral de Mónaco el 19 de abril de ese mismo año.

Cine, el primer amor de Grace

La figura destacada en esta etapa para la actriz fue Alfred Hitchcock. Con él filmó Dial M for Murder (1954) e It Had to be Murder (1954). Después de estos filmes, participó con otras leyendas como John Ford, Bing Crosby, Ava Gardner, Gary Cooper y James Stewart. De hecho, fue la primera actriz en grabar tres películas consecutivas de Hitchcock.

Dura infancia

Hubo revelaciones en el libro Grace Kelly: Hollywood Dream Girl donde revelaban que en su niñez tuvo una madre abusiva, un padre antisemita grosero y una hermana que continuamente la golpeaba. Nació en una familia adinerada —su padre, John B. Kelly, tuvo un negocio de albañilería en Filadelfia y ganó medalla de oro en remo durante los Juegos Olímpicos de 1920—, pero las esperanzas sobre Grace no eran fructíferas. Su madre daba una educación muy fuerte, "exigía obediencia", y al papá casi nunca lo veía.

Estilo único

Su estilo lady se complementaba con lentes de sol, sombreros y guantes blancos, a lo que era aficionada. La casa francesa de alta costura, Hermès, bautizó un bolso en su honor, el Kelly bag. También le gustaba cambiar de peinado, desde el clásico suelto con ondas románticas hasta los abultados recogidos.

Fourteen Hours

Nombre de la película con la que Grace Kelly dio el salto a la pantalla grande. Fue un drama dirigido por Henry Hathaway y por el que lo nominaron a mejor dirección.

Grace Patricia Majer Kelly

El nombre completo de la actriz y princesa consorte nacida el 12 de noviembre de 1929.

Encuentro de Grace y Raniero

La actriz asistió al Festival Internacional de Cine de Cannes en 1955 y realizó una sesión de fotos para la revista McCall's Patterns Book. Cuando se iba a preparar para su cita con el príncipe, ¡se fue la luz en el hotel! Así que se fue a su cita con el cabello mojado, mientras que Raniero llegó 45 minutos tarde a la cita. A pesar de ello, Grace se enamoró de la manera en que él trataba a sus animales y el resto fue historia.

Hollywood Boulevard

Tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, situada en el 6329 de Hollywood Boulevard.

Icónica actriz

Con 11 películas en la manga, la filmografía de Grace Kelly la convirtió en una icónica actriz que, a pesar del corto tiempo en Hollywood, llenó lo suficiente.

"Jack Kelly" o John Brendan Kelly

A su padre, John Brendan Kelly, le decían también Jack Kelly. Fue uno de los remeros estadounidenses más exitosos en la historia del deporte de remo y triple ganador de medalla de oro olímpica. Es hijo de inmigrantes y también se unió al ejército de Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial.

Kelly for Brickwork

El nombre del negocio de ladrillos que tuvo el papá de Grace Kelly con su hermano Charles (tío de la actriz). El señor hizo su mansión de ladrillos en 1929, con 15 cuartos y un jardín con cancha de tenis.

Los puentes de Toko-Ri

Así se llamó la película de acción donde apareció junto con William Holden, Frederic March y Mickey Rooney. Fue galardonada con un Oscar en 1955 a mejor película con efectos especiales.

Mogambo

La película dirigida por John Ford en 1953. Gracias a ella, obtuvieron dos nominaciones al Oscar: Grace como Mejor Actriz de Reparto y su compañera, Ava Gardner, a Mejor Actriz Principal.

Nicole Kidman

La actriz Nicole Kidman interpretó el papel de Grace Kelly para la película Grace de Mónaco (2014), dirigida por Olivier Dahan.

Oleg Cassini

En 1954, Grace conoció a Oleg Cassini, un conde y diseñador de modas de origen ruso, y comenzaron un romance. Se afirma que se comprometieron en secreto, pero los Kelly se opusieron. Cuando supo que se casaría con el príncipe, le dijo: "Una de las razones por las que creo que te estás casando con este hombre es porque este es el mejor guión que hayas recibido en tu vida. Serás una estrella en los próximos años».

Princess Grace Foundation

Es una organización benéfica llamada Grace, Princesa de Mónaco, que apoya a artistas emergentes en teatro, danza y cine. Da premios y becas. También celebran una ceremonia anual para reconocer a artistas nuevos de todo el país.

Qué titulo recibió

Cuando se casó con el príncipe Raniero, recibió el título de princesa consorte. Y como princesa de Mónaco, logró que se revitalizara el turismo y la economía monegasca.

Romances

Hubo muchos nombres de por medio. Están Harper Davis, amigo de su hermano Kell; un compañero de escuela llamado Herb Miller, el profesor Don Richardson; el manager del hotel Waldorf-Astoria, Claude Phillipe; el príncipe Aly Khan; el actor Gene Lyons; un supuesto affair con Gary Cooper; el actor francés Jean-Pierre Aumont; Ray Milland; el actor David Niven.

Sus hijos

Con Raniero tuvo tres hijos: Estefanía, Alberto II y Carolina de Mónaco.

The Country Girl

Con esta película dirigida por George Seaton y estrenada en 1954, Grace se llevó el Oscar a Mejor Actriz.

Un inolvidable accidente

El 13 de septiembre de 1982, Grace condujo el carro de regreso a Mónaco desde su casa de campo en Roc Agel. Pero sufrieron un accidente al salirse de la vía en una curva de la carretera. El automóvil quedó volcado y Estefanía, su hija, iba de acompañante pero salió ilesa. Grace falleció al día siguiente sin recobrar el conocimiento, a los 52 años.

Vestido de boda

El vestido de boda de la actriz es citado como uno de los más elegantes y recordados en la historia, de los más famosos del siglo XX. Fue diseñado por Helen Rose, hecho con un corpiño y falda amplia a la cadera con tul. El conjunto abarcaba velo, encaje y perlas. Kate Middleton se inspiró en este vestido para llevar el suyo.

Warhol

El artista pop, Andy Warhol, hizo un retrato de Grace Kelly en 1984 para el Instituto de Arte Contemporáneo de Filadelfia. Fue una edición limitada en serigrafía.

XXVI

La edad de Grace Kelly cuando se casó con el príncipe y se convirtió en princesa de Mónaco; tenía 26 años.