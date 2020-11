La millonaria herencia de William y Harry, las joyas y el vestido de novia. Te contamos todo sobre el testamento y la joyería de la princesa Diana.

Estamos a pocas horas del estreno de la cuarta temporada de The Crown en la que aparece su personaje en los inolvidables años 80. Te platicamos los detalles de su testamento, sobre el paradero de las joyas y vestidos que seguro no sabías que eran de Lady Di, si tienes menos de 35 años.

Para iniciar la temporada 4 de The Crown como se debe: todo lo que necesitas saber de Lady Di y sus pertenencias

Por Gabriella Morales-Casas

¡El furor por Diana de Gales ha vuelto! Desde que se anunció la aparición de su personaje en la famosa serie de Netflix The Crown no hemos parado de hablar de ella.

Es recordarlo todo, desde su historia personal, sus mejores fashion moments hasta su trágica muerte y su amplia carrera filantrópica. A unos días del estreno de la cuarta temporada hablamos sobre el paradero de sus objetos y su controversial testamento… Sí, porque hasta en eso hubo polémica.

¿Dónde quedó la bolita? El testamento de Diana de Gales

El último testamento la princesa de Gales fue escrito en 1993. Y como desde hacía muchos años, desconfiaba de la Familia real, y por lo tanto tenía sus propios aliados. Decidió dejarle a su nuevo mayordomo en el Palacio de Kensington, Paul Burrell (Patrick Jephson había renunciado en 1992) una copia del testamento con una presunta carta de “deseos personales” que desató suspicacias e inclusive ¡un juicio testamentario!

El testamento oficial estaba en poder del Reverendo Richard Chartres, Obispo de Londres y Decano de las Catedrales Reales. Diana dejó a su madre FrancesShand Kyyd y a su hermana Lady Sarah McCorquodale como albaceas de su testamento privado (recordemos que ella era hija del importante conde de Spencer y contaba con su propia fortuna antes de pertenecer a la familia real). Pero a Burrell le dejó la sorpresiva carta.

Las albaceas decidieron abrir juicio en diciembre de 1997 para cambiar los lineamientos de la herencia. El juicio se extendió hasta 2002 y puso a Burrell en duda, ya que varios de los objetos personales de Diana, que se encontraban en los departamentos en el Palacio de Kensington, estaban bajo resguardo en el apartamento privado del mayordomo.

Él admitió que los estaba guardando para cumplir con los deseos de su patrona y sacó una carta de puño y letra de Diana con específicos deseos.

La misteriosa carta. ¿Cuáles eran estos deseos?

Que William y Harry recibieran 21 millones de libras divididos en partes iguales al cumplir los 25 años y que recibieran sus joyas adquiridas durante su principado. La carta original dice, en inglés:

I would like you to allocate all my jewellery to the share to be held by my sons, so that their wives may, in due course, have it or use it. I leave the exact division of the jewellery to your discretion.»

“Me gustaría que se destinaran todas mis joyas a repartir entre mis hijos, para que sus esposas, a su debido tiempo, las tengan o las usen. La repartición exacta de las joyas quedará a su discreción «.

En cuanto al dinero, las albaceas decidieron dar una partida anual a los príncipes a partir de los 25 años y que recibieran la totalidad de la herencia al cumplir los 30 —¿acaso habrá tenido que ver la fama de fiestero empedernido de Harry para tomar esta decisión?—.

En 2014, Harry recibió su parte y de esto presumiblemente viven hoy los duques de Sussex tras haberse independizado financieramente de la Corona.

Y sobre las joyas…

Ahora, en cuanto a las famosas joyas, supuestamente dejó Burrell a cargo de las mismas, así como de cajitas musicales, cofrecitos de oro y otros ornamentos que componían un lote de 310 objetos en poder del mayordomo.

Burrell fue llamado a juicio e inclusive acusado de robo por las albaceas, hasta que finalmente devolvió el lote y al final, 75 por ciento de estos accesorios quedaron en manos de sus hijos y el 25 restante (una por pieza) entre sus ahijados. Así fue por decisión de la madre y hermana de Diana.

¿Quiénes son los ahijados de Diana?

Entre los 17 amadrinados por la princesa —que hoy rondan los 30 años— que recibieron un valioso recuerdo de Lady Di se encuentran la diseñadora de interiores Sussy Cazalet, la hija de su amiga de la infancia Isabel Dawnay; la cineasta Laura Leonora Lonsdale, hija de Laura, una de las roomies de Diana en Londres, así como Jack Bartholomew, hijo de su amiga Caroline, con quien también compartió departamento (las tres fueron siempre recordadas por Diana como sus mejores amigas). También era madrina de Camilla Shirley-Beavan, hija de uno de sus amigos de Eton College, Rubén Straeker.

Del lado de los Windsor, se hizo madrina de varios niños nobles: Edwina Snow (hija del duque de Westminster); Lady Alexandra Hooper (bisnieta de Lord Mountbatten, tío del esposo de la reina, el duque de Edimburgo); Prince Philippos, sobrino del rey Constantino de Grecia pariente del duque de Edimburgo; Jake Warren (hijo de un caballista del entourage de la reina); Lady Mary Louise Wellesley (hija de los pretendientes al desaparecido trono de Prusia) y otros hijos de amistades cercanas a la familia.

¿Qué joyas heredaron William y Harry?

Cerca de 200 accesorios entre anillos, pendientes, pulseras, gargantillas, dijes y cadenitas de oro. Todas las personales. Pero no incluye la tiara Spencer que Diana usó en su boda y que está en poder del hermano de Diana, actual conde de Spencer, y las usan las mujeres de la familia cuando se casan.

Ojo con la tiara Lover’s Knot que usa Catherine de Cambridge y que fue una de las favoritas de Diana, porque pertenece a la Corona Británica y no a la familia Spencer.

Del paradero de las joyas pre-Windsor, se sabe que la D de Diana en oro que llevaba cuando era novia de Carlos, la tiene Harry.

William tiene los aretes de perlas South Sea que hoy utiliza Kate y una pulsera de tres hilos de perlas abrochadas por dos diamantes corte baguette, obra del joyero Nigel Milne y que corresponde a una moda súper ochentera. Data de 1988 y Lady Di lo usó en una gala en Hong Kong, con un bustier blanco de perlas de Catherine Walker en 1989, cuya foto es famosísima.

Obvio, el más famoso accesorio es el anillo de compromiso de Kate Middleton, que fue el mismo que le regaló Charles a Diana cuando le propuso matrimonio.

¿Es cierto que el zafiro era de catálogo?

Este zafiro Ceylon ovalado, rodeado con 14 diamantes en corte gota, es de la firma Garrard y uno de los más copiados e imitados en el mundo por firmas de todos los tipos.

Garrard es una joyería con sellos reales desde 1735 (es decir, tres veces designado por el monarca en turno como joyería proveedora de la familia real). El anillo tiene su juego de pendientes que Charles le compró a Diana después y que hoy utiliza la duquesa de Cambridge.

De acuerdo a Town & Country, el joyero actual de la casa Garrards cuenta que la pieza fue inspirada en un broche de zafiro que perteneció a la reina Victoria (que elaboró esta misma joyería por petición de su esposo, el rey consorte Alberto) y que la reina Isabel comenzó a usar apenas fue coronada.

“El anillo era parte de la colección de Garrards, no lo mandó a hacer, sino que ya existía. Lo vio en el catálogo y dijo: ‘se parece al broche de mi mamá’ y así fue como lo eligió”. Es decir, no lo mandó a hacer en exclusiva como se piensa.

El anillo estaba en poder de Harry cuando William iba a proponerle matrimonio a Kate. “No lo pensé cuando me lo dijo y le ofrecí el anillo de mi mamá de inmediato”, contó el joven príncipe en una entrevista a ITV cuando su hermano se comprometió.

¿Qué usa Meghan?

En cuanto a Meghan Markle, ella ha usado el juego de aquamarinas en platino que Diana usó tantas veces. De hecho, Meghan se lo puso el día de su boda en el segundo cambio de vestuario para atender su luncheon en Frogmore Castle, ataviada con el hermoso halter blanco Stella McCartney.

También tiene el juego de maripositas de oro y un brazalete “de equilibrio” elaborado de oro con una escapolita negra “ojo de gato”.

William y Harry organizaron una muestra en Kensington Palace de los vestidos y ropa casual de su mamá en 2017, llamada Diana: Her Fashion Story para conmemorar su vigésimo aniversario luctuoso.

Muchos vestidos han sido subastados o pertenecen a las hermanas de Diana (otros fueron “reciclados” por la propia princesa en vida). Sus hijos tienen la mayor parte del vestuario de Versace y Armani que ella usó en sus últimos años de vida, así como algunos vintage de Victor Edelstein, David & Elizabeth Emanuel (los diseñadores de su vestido de novia) y Catherine Walker, marca a la que es asidua su nuera Kate.

¿Dónde está el vestido de novia?

Lo tiene Harry, ni más ni menos. Este era parte de la famosa “carta de deseos” y estaba en el inventario del testamento original.

Tanto el vestido como muchas de las joyas estuvieron en exhibición en Althorp House años hasta 2014 (Diana: a Celebration se llamaba el tour), años en el que los chicos recibieron todo el lote de accesorios de Diana.

Se desconoce si el vestido reposa en Frogmore Cottage (la casa en Inglaterra de los Sussex) o si se lo llevaron a Vancouver, Los Ángeles y Montecito, California, donde actualmente residen.

