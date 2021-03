Trooping the Colour 2021: ¿qué pasará con la celebración del cumpleaños de la reina Isabel II?

Todo indica que el festejo del Trooping The Colour, por el cumpleaños 95 de la reina Isabel II, será reducido.

La última vez que se llevó a cabo un magno Trooping the Colour fue en 2019, cuando el pequeño príncipe Louis hizo su debut y entonces Meghan Markle apareció por primera vez después de tener a Archie (y cuando aún eran miembros de la realeza). En 2020, debido a la pandemia tuvieron que hacer un desfile en Windsor a escala menor, al aire libre y con sana distancia. Pero tal parece que un festejo alternativo para la reina Isabel II deberá repetirse.

El desfile Trooping the Colour por el cumpleaños de la reina Isabel II será cancelado por segundo año consecutivo

El palacio de Buckingham emitió un comunicado para señalar que, lamentablemente, el desfile del Trooping the Colour 2021 será cancelado.

«Siguiendo las reglas del Gobierno y otros partidos relevantes, se decidió que el desfile oficial por el cumpleaños de la reina, también conocido como Trooping the Colour, no se llevará a cabo este año en su formato tradicional en el centro de Londres. Opciones para un desfile alternativo, como el cuadrilátero del castillo de Windsor, serán consideradas».Vía The Independent.

Este mismo periódico británico reportó que, de hacerse el desfile este año, habrían asistido los duques de Sussex. Lo cual marcaría la primer reunión pública de la familia real desde que Meghan y Harry renunciaron a sus responsabilidades de la realeza.

Un año más sin eventos de la realeza

Aunque el cumpleaños de la reina es en abril, la celebración con este desfile siempre se lleva a cabo en junio. Y otro gran suceso que tomaría lugar este mismo mes, es el cumpleaños número 100 de Felipe de Edimburgo.

El esposo de Isabel II salió exitosamente del hospital después de 28 días y tras recibir una intervención cardiaca. Aún así, el propio royal afirma que no haría nada de celebraciones por su centenario de vida, principalmente a causa de las restricciones del covid-19.

A inicios de este año, la reina Isabel II anunció que cancelará todas las fiestas reales en jardín. Esto fue después de que Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido, declaró que entrarían al tercer cierre de emergencia debido a los elevados contagios de coronavirus.

Pronto veremos cómo se celebrará el Trooping the Colour 2021. ¿Cuándo crees que volvamos a ver el tradicional desfile?

