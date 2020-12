¡Un bebé más a la generación 2021! Pippa Middleton está embarazada

Mientras el 2020 no se termine, las alegres noticias de nuevos bebés en camino siguen a flote. Primero fue Eugenia de York con su primogénito, después Zara Phillips con el noveno bisnieto de la reina Isabel II, *luego* Sofía de Suecia con el tercero y ahora es el turno de Pippa Middleton. ¡La hermana de Kate Middleton espera su segundo bebé!

Los tabloides británicos afirman que Pippa está «encantada» con su embarazo, y comentó que es una grata noticia dentro de lo que ha sido «un año complicado para todos».

James y Pippa se casaron en 2017, y en junio del 2018 anunciaron que esperaban a su primogénito, Arthur Michael William. Ahora el pequeño de tres años se prepara para ser hermano mayor.

De las pocas apariciones que Pippa tuvo este año, la más reciente causó sensación en internet.

Con un look desenfadado y casual, maquillaje sencillo y cabello suelto, la hermana menor de Kate posó para presentar los premios de la Mary Hare School, donde es embajadora.

Well done to all our primary and secondary pupils who received awards today for their Christmas card designs from our Ambassador #PippaMiddleton

There is still time to buy packs of 12 cards for £5. Visit https://t.co/OZRT4kDnkO pic.twitter.com/ExbhlQiLhd

— Mary Hare School (@maryhareschool) December 11, 2020