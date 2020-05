Una nueva biografía del príncipe Harry revela detalles inéditos sobre el ‘Megxit’

Como se desprende de algunos extractos del libro a los que accedió el diario The Sun, la decisión final sobre la crisis institucional provocada por el matrimonio la tomó el propio nieto de Isabel II y no la antigua actriz, como se rumoreaba.

«La realidad es que fue Harry quien precipitó la situación. El libro dejará eso muy claro y explicará las razones que lo motivaron todo. La verdad es que Harry llevaba mucho, mucho tiempo descontento. Quería cambiar radicalmente de vida y moverse en una dirección muy diferente», dice un fragmento de ‘Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family’, en el que también se pone de manifiesto la irritación que el mencionado término ‘Megxit’ genera todavía en el nieto de la soberana británica.