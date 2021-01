Quién fue Thelma Morgan, la amante del rey y tío de Isabel II, Eduardo VIII

Thelma Morgan, la vizcondesa Furness, falleció un 29 de enero de 1970. Fue amante del entonces rey Eduardo VIII antes de que abdicara.

Murió a los 65 años y la enterraron junto a su hermana gemela, Gloria. Años después, recordamos la vida de quien fue amante del rey Eduardo VIII antes de rechazar el trono y desarrollar sentimientos por Wallis Simpson. Ella es Thelma Morgan, vizcondesa Furness, quien falleció hace 51 años.

«El chico se arruinará en 12 meses», sentenció el padre de Eduardo VIII y ‘Bertie’

En la obra del historiador Keith Middlemas, Baldwin: a biography —sobre el ex primer ministro de Reino Unido, Stanley Baldwin— hay un extracto que revelaría el problemático futuro monárquico de Eduardo VIII. Y dice: el rey Jorge V, su padre, y Baldwin estaban preocupados por que Eduardo fuera un «mujeriego compulsivo»; el rey, reacio ante ver a Eduardo heredar la corona, dijo «después de mi muerte, el chico se arruinará en 12 meses».

No es noticia saber que meses antes de su reinado, Eduardo ya había creado una crisis constitucional por reputación. Los romances no se mantienen alejados de esta historia, pues de 1930 en adelante mantuvo relaciones con diferentes mujeres casadas.

Thelma Furness, la que estuvo antes de Wallis Simpson

Ambos se conocieron en Inglaterra, pero tiempo antes Thelma estaba casada con su primer esposo, James Vail Converse. Se casó a los 17, siendo 10 años menor que él.

Se divorciaron en 1925 y empezaron los rumores de un amorío con el actor estadounidense Richard Bennett. Pero nada se concretó, pues su segundo esposo fue el primer vizconde de Furness, Marmaduke Furness.

El romance con Eduardo —entonces príncipe de Gales—, surgió en un baile en la Londonery House en 1926, reencontrándose tres años después un 14 de junio. Se juntaban regularmente para cenar hasta que ella le acompañó a un safari en África en 1930.

Ambos desarrollaron una estrecha relación, hasta que en 1934 Thelma le presentó a su amiga cercana, Wallis Simpson. La vizcondesa estuvo de visita una temporada con su hermana gemela Gloria Morgan en Estados Unidos, momento en que Wallis y Eduardo decidieron hacerse íntimos.

En consecuencia de la fría respuesta de su amante, Thelma tuvo una corta aventura con el príncipe Aly Khan. Para esto, Eduardo le juraba a su padre que lo que tenía con Thelma no era cosa seria. Entonces introdujo a Simpson a su familia, pero la relación se disturbó al grado de negarle el acceso al palacio de Buckingham. Aún así, Wallis y Eduardo no negaron su amor, y Thelma pasó a último plano.

La vizcondesa y el príncipe cerraron su ciclo al año, pero para entonces Thelma ya se había divorciado del vizconde Furness.

Tuvo una carrera cinematográfica

Por un breve periodo trabajó como productora y actriz de cine. Fundó el Thelma Morgan Pictures Inc. a los 17 años; su primer protagonista fue en la película Afrodita, producida por su propia compañía.

También obtuvo pequeños papeles en So This Is Marriage?, Cualquier Mujer y Enemigo de mujeres —junto con Lionel Barrymore y Clara Bow—.

Y es la tía abuela de Anderson Cooper, el presentador de CNN

Su hermana gemela Gloria Morgan Vanderbilt se casó con Reginald Vanderbilt. Juntos tuvieron a Gloria Vanderbilt, la diseñadora de modas en crear los primeros blue jeans de colección y madre del periodista Anderson Cooper.

