El dramático parto que tuvo Zara Tindall, la nieta de Isabel II (en el piso de su baño)

Ya nació un nuevo bebé, pero sin título de realeza. Zara Tindall dio a luz a un niño de manera sorpresiva, el décimo bisnieto de la reina Isabel II y Felipe de Edimburgo.

2021 es el año que verá nacer a muchos bebés ligados a la familia real. Primero fue August Philip, el primogénito de Eugenia de York, después una nueva sobrina para Kate Middleton porque Pippa dio a luz a su segunda hija. Próximamente conoceremos a la nueva hermana de Archie Mountbatten-Windsor, pero hoy es el turno de la nieta de la reina Isabel II, Zara Phillips.

Así es como Zara Tindall tuvo a su bebé en el baño de su casa

Mike Tindall, esposo de Zara, confirmó la noticia en su podcast The Good, The Bad & The Rugby, de acuerdo con The Mirror. Afirmó que fue un «loco fin de semana» después de que «Zara dio a luz en el puso del baño de nuestra casa», y no tuvieron tiempo de ir al hospital.

El ex jugador de rugby afirmó que su pequeño y sano niño fue un «guerrero» y que «llegó realmente rápido… ¡al piso del baño».

Lucas Philip: el nuevo bebé de Zara Tindall fue nombrado en honor a su bisabuelo, Felipe de Edimburgo

De acuerdo con el medio, el palacio de Buckingham compartió un comunicado: «La reina y el duque de Edimburgo están encantados con las noticias y esperan pronto conocer a su décimo bisnieto cuando las circunstancias lo permitan».

El tercer hijo de Zara y Mike lleva por nombre Lucas Philip, en honor a su bisabuelo Felipe de Edimburgo —quien hace pocos días salió del hospital después de una intervención cardiaca.

Las hijas de la pareja, Lena Elizabeth (3) y Mia (6) son hermanas de un nuevo varón. ¡Felicidades a Mike y Zara Tindall!

SIGUE LEYENDO: