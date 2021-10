4 ejercicios rápidos y efectivos que te mantendrán fit desde casa

¡La oportunidad de ponerte fit antes de que acabe el año! Estos ejercicios son rápidos, funcionales y aptos para hacer en casa.

¿Necesitas ejercicios para entrar en balance? La nueva normalidad es un reto y hallar el equilibrio de tiempo para ejercitarte es vital. Mantente activa te encuentres donde te encuentres con estas actividades:

1. ¡DESEMPOLVA TU CUERDA!

Y si no la encuentras, al menos haz la mímica de que estás saltando. La acción es la que cuenta. Trata de realizar saltos cortos, mientras menos despegues los pies del piso ¡mejor será el resultado! Salta un minuto y descansa entre 30 a 60 segundos.

Repite durante 10 minutos. ¡Quemarás tantas calorías como si caminaras media hora!

(Foto: Getty Images)

2. A CONTRARRELOJ

Si tu pretexto es: ¡no tengo tiempo! Este plan es para ti. Sólo necesitas siete minutos. Sin excusas y con pants, practica este formato EMOM (every minute on the minute o cada minuto en el minuto).

Así funciona:

• Pon un cronómetro que emita una alerta cada minuto.

• Haz el ejercicio por un minuto. Si no aguantas, detente, pero al iniciar el siguiente minuto, ¡arranca con el próximo ejercicio!

La gran ventaja de las rutinas de Alta Intensidad (HIIT) es que éstas varían en función del nivel de condición física de cada persona, volviéndose un entrenamiento personalizado.

Rutina de siete minutos:

Min.1 Jumping jacks: Abrir y cerrar piernas y brazos. También les llaman salto estrella.

Min. 2 Sentadilla profunda: Hazla con los pies separados al ancho de los hombros.

Min. 3 Lagartijas: Si no las aguantas completas, las puedes hacer apoyando las rodillas.

Min. 4 Skater jumps o patinadores: Estos saltos replican el movimiento de los patinadores.

Min. 5 Desplantes: Da un paso largo y flexiona la pierna de enfrente hasta que la rodilla quede a 90°.

Min. 6 Fondos en bancas. De espaldas a una banca, apoya tus brazos sobre ella. Ahora extiende las piernas y flexiona los codos.

Min. 7 Recostada bocabajo, eleva tu cuerpo con la ayuda de los brazos y un adecuado control del abdomen.

(Foto: Getty Images)

3. RETO: PLANCHA

Las mejores abdominales e, incluso, son llamadas tablas o planks, y se ha viralizado en algunos retos digitales (#challenge). Su éxito radica en que es un ejercicio isométrico que implica mantener una postura y hace que se contraigan todos los músculos del centro del cuerpo, trabajando estas áreas:

• Recto abdominal

• Transverso abdominal (faja

natural del cuerpo)

• Oblicuos

• Zona lumbar

¿Cómo se hacen? Conserva la postura de 30 a 60 segundos. Descansa por intervalos de 15 o 30 segundos y vuelve a intentarlo. Trata de repetirlo, al menos siete veces por sesión. El reto se encuentra en ir prolongando el tiempo de postura con respecto al de descanso.

4. ¡Baila!

Pon tu playlist favorita en Spotify y ¡listo! Este ejercicio mejorará tu salud y estado de ánimo. Baila como quisieras hacerlo en el antro, sin que la pena te lo impida. El reto es moverte durante siete minutos de manera continua (y si puedes más, será mejor). Además de quemar grasa y calorías, te sentirás eufórica.

Por: Beatriz Velasco Castelán