Cáncer de mama: Grandes historias de vida

Estas valerosas mujeres experimentaron la enfermedad en carne propia y nos abrieron su corazón. Así, conocimos de cerca sus miedos, enojos y su gran espíritu para vencerla.

Plantarte frente al cáncer de mama y no bajar la guardia hasta alcanzar el sueño de cerrarle el paso es la causa común. Debemos estar alerta todo el año, no solo en octubre.

Yahel Leguel

Yahel pensó que, al ser joven, éste no sería su camino. Se equivocó. No obstante, su ímpetu y pasión la guían en pos del sentido de su circunstancia.

(Foto: Cortesía) «Soy bailarina. Hace dos años sentí que el resorte de mi leotardo rozaba un bultito en mi pecho y quedé en shock. ¡Eso solo le ocurría a las señoras mayores! ¿O no? Entré en una fase de negación y les dije a mi esposo y a mi madre que de ninguna manera me sometería a la tanda de quimios y radiaciones, y menos a la mastectomía radical de ambos pechos que sugerían los médicos». (Foto: Cortesía) «Me rendí a la realidad. Lo más duro fue aceptar que me había tocado a mí; cuando lo hice, todo se volvió más ligero. De la mano de mis seres queridos entré en lo que llamo ‘el camino del cangrejo’, y con ese nombre hice una web para ayudar a otras mujeres. Sigo en la lucha. Por la enfermedad hice las paces conmigo misma y llegué a un estado de amor propio. Y a pesar de no ser lo que habría elegido, este camino me ha dado el privilegio de conocer a una Yahel portentosa, apasionada y comprometida con los demás, que desconocía».

Hoy día promueve una iniciativa de ley para proteger los derechos laborales de las mujeres con cáncer.

(Foto: Cortesía)

Xóchitl Helmer

Su historia pudo haber dado un giro dramático, pero el amor por sí misma y por los suyos le permitió seguir en este mundo.

(Foto: Cortesía) “El cáncer llegó hace casi 10 años. Fue detectado en mi mastografía de rutina: un tumor fase dos. Y de no haberla hecho, no lo estaría contando. Aunque tuve la certeza de que moriría, me armé de valor y hablé con mis hijos, que ya eran dos jóvenes universitarios. Los vi derrumbarse, pero una voz en mi interior me dijo que no los podía hacer sufrir de esa manera. La guerrera que habitaba en mí se levantó. Fueron tiempos de agotamiento mental y físico. Soy madre soltera, así que debía trabajar; llegaba casi arrastrándome, pero enfocarme en salir adelante me libró de la depresión. Tras un proceso que mutiló mi cuerpo, quedó un espíritu casi invencible. Ya curada, creo que entre mujeres debemos apoyarnos e insistir en la importancia de la detección temprana para seguir disfrutando de la vida y el amor”.

(Foto: Cortesía)

Amar las cicatrices

Una sorprendente tendencia cobra fuerza entre mujeres mastectomizadas. Algunas sobrevivientes optan por ‘quedarse planas’ (going flat). En opinión de Debbie Bowers y Marianne DuQuette, protagonistas del video Living Without Breasts, no se debe dar por sentado que todas las pacientes desean tener una prótesis. “Decir sí o no a la reconstrucción es un derecho a reivindicar. Tener senos o no, no define nuestro valor. Ser mujer es mucho más que eso”, asegura Sarah Bartosiewicz-Hamilton en el sitio Flat & Fabulous.

(Foto: Cortesía)

Por: Maricruz Pineda Sánchez / Foto: Getty Images.