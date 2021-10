Esta es la enfermedad que tienen en común Kim Kardashian y Britney Spears

La psoriasis es una enfermedad de la piel que afecta a muchas personas pero ¿es contagiosa? Te contamos qué es, sus causas y diferentes tratamientos.

¿Qué es la psoriasis? Se trata de una enfermedad que afecta a uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo: la piel, el mismo que tiene la tarea de protegernos de las condiciones de nuestro alrededor.

Celebridades como Kim Kardashian y Britney Spears padecen esta enfermedad que se manifiesta con la irritación y enrojecimiento de ciertas zonas de la piel. Te explicamos todo lo que debes saber de esta enfermedad del sistema inmune.

¿Qué es la psoriasis?

La psoriasis es una enfermedad de la piel que se manifiesta con comezón, picazón y secciones de la piel que se engrosan y se enrojecen provocando descamación.

Las partes del cuerpo donde la psoriasis principalmente se presenta son los hombros, rodillas, espalda, cara, palmas de las manos, plantas de los pies y el cuero cabelludo.

Foto: Getty Images

Causas de la psoriasis

La causa principal de la psoriasis tiene que ver con problemas del sistema inmunitario, ya que la formación de estas irritaciones en la piel tienen que ver con un proceso llamado recambio celular.

El estrés puede ser una de las causas de esta enfermedad cutánea, además de algunas infecciones que se manifiestan de esta manera o como una reacción a ciertos medicamentos.

Tener la piel seca, exponerse al Sol sin protección, al aire seco, las cortaduras, quemaduras y otras erupciones cutáneas pueden agravar la enfermedad.

Foto: Getty Images

El Manual de Dermatología señala que otra de las causas de la psoriasis también tiene que ver con un componente hereditario, ya que hay una probabilidad del 41% de desarrollar la enfermedad si ambos padres la padecen y del 14% si solo uno de ellos tiene psoriasis.

Síntomas de la psoriasis

Los síntomas de la psoriasis son la irritación, comezón, enrojecimiento y descamación de las zonas de la piel afectadas por la enfermedad.

Se manifiesta con alteraciones en el recambio celular que es el crecimiento de las células de la piel. Normalmente este sucede de la parte más profunda de la piel avanzando hasta la superficie, es decir, la piel nueva poco a poco reemplaza a la piel vieja que nos protege en el exterior.

Este proceso, en promedio, tarda un mes pero en los pacientes con psoriasis es mucho más acelerado por lo que la piel comienza a acumularse, engrosarse y descamarse.

La enfermedad suele presentarse entre los 15 y 35 años de edad.

¿La psoriasis es contagiosa?

La psoriasis no es contagiosa ya que se trata de una enfermedad crónica del sistema inmune, no de una infección de la piel, así que no se transmite por contacto.

Tampoco es una enfermedad psicológica aunque el estrés y los acontecimientos traumáticos pueden ser factores para que se manifieste o incluso, pueden hacer que se agrave en las personas que la padecen.

Foto: Getty Images

Tratamientos para la psoriasis

Existen varios tratamientos para atender la psoriasis. Es importante señalar que si tienes alguno de los síntomas antes mencionados acudas al médico, ya que solamente un especialista es quien debe atenderte.

Los médicos generalmente recetan tratamientos tópicos, de fototerapia y medicamentos sistémicos dependiendo de la gravedad de la enfermedad.

El tratamiento tópico generalmente se receta en casos leves, este consiste en la aplicación de cremas y ungüentos corticoesteroides que reducen la inflamación y picazón. También se receta vitamina D para desacelerar el crecimiento de las células cutáneas.

Foto: Getty Images

Ácido salicílico provoca el despredimiento de las escamas de piel muerta y también reduce su formación.

Existen casos en los que se combinan tratamientos cutáneos con fototerapia, que consiste en exponer la piel a cantidades controladas de luz ultravioleta artificial o natural, es decir, a la luz del solar de manera moderada.

Si buscas remedios naturales contra la psoriasis para ayudar a mejorar el aspecto de tu piel o reducir la irritación y el enrojecimiento puedes utilizar cremas con extracto de aloe vera, probar incluyendo a tu dieta alimentos ricos en Omega 3 como pescado y la Uva de Oregon. Antes de probar con estos consulta a tu médico.