Los beneficios del sentido de comunidad. ¡Prolonga tu expectativa de vida!

¿Te llevas bien con tus vecinos, el barista de tu cafetería favorita y con cualquier persona? Enhorabuena, el sentido de comunidad prolonga tu expectativa de vida.

Recientemente el diario The New York Times publicó un estudio del doctor Mark Granovetter, profesor de la Universidad de Stanford, que detalla lo valioso que es ejercitar los ‘lazos débiles’. Es decir, todas aquellas relaciones que no son primarias (familia y amigos) y secundarias (coworkers, profesores o vecinos). Al sostener trato cordial con cada grupo estás agregando al menos cinco años de vida, ya que tener un entorno cálido favorece tu salud, te hace más empática y te da sentimiento de pertenencia, al tiempo que alimenta tu inteligencia emocional. ¡Por eso es importante tener sentido de comunidad!

Aprópiate de tus gustos culposos

Si a menudo debes disculparte o esconder tus gustos sobre lo que te gusta para no ser criticada, deja de hacerlo. Una investigación de la Universidad de Texas asegura que son esas cosas las que nos definen como individuos únicos e irrepetibles. Negar lo que nos hace felices nos convierte en personas inhibidas y aprensivas. Entonces la próxima vez que alguien te diga que tu show o película favoritos son terribles, ¡haz caso omiso!

Ayudar tiene efectos positivos

En un estudio realizado entre 500 adultos de diferentes niveles económicos se evaluó su crecimiento personal en función a su capacidad de cooperar o apoyar a otros, y los resultados fueron asombrosos, afirma el biólogo de la Universidad de Harvard, Robert Lue, pues descubrió que las personas más propensas a ser compartidas con sus recursos y tiempo también eran las más sanas física y emocionalmente, en cambio quienes no practicaban este hábito solían ser gente con problemas digestivos y estados.

¿Sabías qué…

el yogurt contribuye al desarrollo muscular, a la salud ósea y a la regeneración celular? Esto gracias a sus micronutrientes, diversos minerales y vitaminas, como calcio, fósforo, magnesio, zinc, potasio, así como vitaminas A, D y del complejo B (B2, B3 y B12).

alterados de ánimo.