Hemos escuchado de los múltiples beneficios del aceite de coco para la comida y rutina de belleza, ¿pero lo has estado usando bien? Revisemos un poco más.

Hablemos de aceite de coco, uno de los aceites vegetales más versátiles y prácticos en la naturaleza: es quema grasa, fortalece al sistema inmune, mejora tu rutina de belleza facial… en fin, hay muchos beneficios del aceite de coco que podríamos nombrar. Pero para usarlo de forma casera, hay que prestar atención en el qué, quién y cómo.

Aceite de coco en la cara

El Dr. Paul Dean, de Skin Resource.MD explica que este aceite tiene un alto comedogénico, lo que significa que no es favorecedor para pieles sensibles o propensas a imperfecciones.

¿Qué sucede con esto? El aceite de coco no penetra bien en los poros, y solamente los sofoca en tu piel, obstruyéndolos y causando granitos.

De acuerdo con el portal del médico, un balance comedogénico en cosméticos está calificado del 1 al 5, sobre tu potencial de tener poros obstruidos; 1 es el menor nivel que no los obstruiría y 5 el que pondría las cosas más feas. Ojo: esto no significa que cada uno de los ingredientes que uses te perjudicarán, pues muchos otros factores deben tomarse en cuenta.

A la próxima, solamente ten cuidado si quieres poner una plasta de coconut oil en tu cara, porque primero hay que hacer una evaluación del tipo de piel que tienes para que no te afecte.

Aceite de coco en la comida

Son más los beneficios que las malas noticias (ay, ni son tan malas), pero como siempre, todo con medida.

El aceite de coco es alto en grasa saturada. Y aunque hay de grasas, este ingrediente es de los que más grasa saturada tiene. Medical News Today compartió una tabla comparativa de una cucharada entre distintos aceites. Los resultados fueron:

a) aceite de oliva extra virgen: 2 g.

b) aceite de coco virgen: 13 g.

c) aceite de canola: 1 g.

d) aceite de oliva puro: 2 g.

Un estudio de la American Heart Association reportó que las grasas saturadas pueden disparar las liporoteínas de alta densidad (el colesterol malo, pues), que a la larga traen consecuencias cardiovasculares.

En todo caso, deberán tener mayor cuidado las personas con problemas de hipertensión y temas cardiovasculares.

¡Hay mucho debate! Y pesar de que los aceites vegetales aportan muchos beneficios, debemos cuidar la cantidad con la que se ingieren.

