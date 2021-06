3 consejos para deshacerte del síndrome del impostor y triunfar en el trabajo

Deshazte de los pensamientos negativos sobre tu potencial y dile adiós al síndrome del impostor con los consejos de una experta en el tema.

¿Durante tu vida profesional te has sentido incapaz de percibir el éxito propio y con una sensación de inferioridad frente al resto? ¿Piensas que no estás lo suficientemente preparada o que no tienes la capacidad para desempeñar algún rol de liderazgo? O simplemente te cuesta aceptar un cumplido por tu trabajo. Todo esto es parte del síndrome del impostor. Y es momento de que leas esto para mejorar tu futuro profesional.

Cuando no te sientes suficiente para tu éxito: esto lo padecen más las mujeres

El concepto “síndrome del impostor” (un síndrome psicológico) fue descrito por primera vez en 1976. Si bien afecta al 70% de las personas —de acuerdo con el estudio The impostor phenomenon, publicado en el International Journal of Behavioral Science— las mujeres son más propensas a padecerlo. El informe de la Access Commercial Finance en Reino Unido señala que los hombres tienen un 18% menos de posibilidades de sufrirlo.

Ahora que ya conoces qué puede ser lo que está impidiendo tu crecimiento profesional, es momento de que empieces a combatirlo. Es por ello que Tania Pimentel, Directora y Fundadora de Women Index, nos brinda tres consejos para seguir si eres una mujer que sufre del síndrome del impostor.

1. Reconoce tus puntos fuertes y evita compararte

En muchas ocasiones creemos que no somos lo suficientemente capaces para desempeñar algún rol de liderazgo en la empresa donde laboramos. Siempre es importante recordarte que el valor que tú brindas, es único e irrepetible. Que nadie más va a crear lo que tú puedes crear.

Aunado a esto, debes evitar a toda costa compararte. Las comparaciones solo nos hacen darnos cuenta de nuestras debilidades, y aunque podemos convertirlas en fortalezas, puede desanimarnos. Y lo que queremos es que, al contrario, te animes a realizar ese proyecto, a pedir ese aumento o ascenso.

2. Reconoce tus éxitos:

A lo largo de tu trayectoria has realizado proyectos de los que te sientes orgullosa, ¡siempre ten presentes tus resultados y destaca estos éxitos! Puedes hacer una lista o preguntarle a tus amigos y compañeros de trabajo si te cuesta trabajo reconocer en un inicio lo que has hecho bien en tu profesión.

3. Prepárate

Contar con experiencia es bueno, sin embargo, la preparación continua y capacitación harán que estés siempre actualizada y puedas alcanzar tus sueños.

En la actualidad, puedes tomar cursos en línea; en tus horarios y a tu ritmo para prepararte además de que podrás hacer crecer tu circulo de contactos profesionales. Una opción que Tania creó es el programa de Women Index llamado “Visibilidad by Women Index”, un curso intensivo de seis semanas en el que se te brindan herramientas de negociación, liderazgo, marca personal, las cuales te ayudarán a vencer el síndrome del impostor y triunfar en el trabajo.

Por último, como consejo adicional de la fundadora de Women Index, es importante que no te olvides de tomar acción.

“Es importantísimo implementar lo aprendido; todo el conocimiento que tienes no sirve si no lo pones en práctica. Si quieres empezar a generar resultados diferentes, tienes que hacer las cosas de forma diferente”.

Recuerda que los retos a los que nos enfrentamos como mujeres pueden ser vencidos. Y está en nuestras manos prepararnos para lograr triunfar en el trabajo. Nunca es tarde para empezar a romper esas barreras que nos impidan mejorar.

Women Index es el primer índice digital que reúne perfiles de mujeres profesionistas para promover y visibilizar su trabajo. La convocatoria está abierta en este link.

SIGUE LEYENDO: