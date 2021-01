Si sospechas que una persona cercana a ti sufre depresión, es momento de tomar medidas. Te pasamos una serie de tips y consejos.

Notar a una persona cercana a ti con tristeza y apatía puede ser solo la punta del iceberg. A veces es necesario ahondar más en los padecimientos de la otra persona, con sus debidas precauciones y técnicas. Esto para poder saber si necesita apoyo al sentirse deprimido. Te pasamos una serie de consejos para ayudar a una persona con depresión.

Qué es la depresión

Mental Health America traduce la depresión como una enfermedad que afecta mentalmente el modo de sentir y pensar de una persona. Provoca alejarse de familiares, amigos, trabajo y tareas cotidianas, además de causar ansiedad, insomnio, pérdida de apetito y de realizar cualquier actividad.

Además mencionan que la depresión clínica no solo causa tristeza o mucha melancolía, sino que lleva a la persona a un vacío que lo hace darse por vencido en los placeres diarios de la vida. También hay mucha tensión general y produce a la larga complicaciones médicas.

Cómo saber si alguien tiene depresión

ifightdepression menciona que la depresión va más allá de los sentimientos de ánimo bajo. Algunos de los síntomas son indicio de que viene una situación por la que hay que tomar acciones pronto.

tristeza o ansiedad.

repentina pérdida de interés en las actividades que antes disfrutaba la persona.

pérdida de apetito y de peso.

problemas para dormir e insomnio.

retraimiento social y problemas para socializar.

distracción y falta de concentración o memoria.

Cómo ayudar a una persona con depresión

¿Un ser querido o amigo padece depresión? Estos son algunos consejos que puedes aplicar para ayudarlo.

Usa las palabras correctas: «dime cómo te sientes, estoy para escucharte y apoyarte», «puedo llevarte a la cita con el doctor o recordarte tomar medicamentos», «no tienes nada de qué avergonzarte, no eres la única persona que sufre depresión«, «déjame recordarte todas las cosas que me encantan de ti». Algunas frases recomendadas por el US Department of Health and Human Services.

Escúchalo: cuando menos te lo esperes, la persona podría empezar a contarte sus preocupaciones y angustias. En ese momento debes mostrar tu apoyo y que realmente le estás prestando atención.

No te tomes las cosas de manera personal: nada es culpa tuya, pero la persona tampoco tiene el control de su situación, así que respira profundamente cuando sientas que la relación se está poniendo tensa.

Puedes planificar el trabajo en equipo: si estás en familia apoyando a un ser querido con depresión, armen una especie de agenda para «repartir tareas» que alivianarán al paciente. Por ejemplo, hacer paseos de 15 minutos, leer juntos un libro, cocinar, ver la televisión, etc.