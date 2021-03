Cadenas, duck face y más cosas que, según los expertos, nunca publicaría una mujer inteligente en sus redes sociales.

Las redes sociales son nuestro pan de cada día. Eso es inevitable. Ahora, ¿cómo mantener una relación sana con ellas? Hay una serie de cosas que la mujer madura nunca publicarían en sus redes.

1. Hacer tu perfil un blog personal de vida

A menos de que, literalmente, vivas de tener un blog personal de tu vida. Pero si solamente te dedicas a publicar que desayunaste cereal con leche y que el perrito hizo del baño, es un no-no.

2. Fake news

Según phys.org, casi 90% de los usuarios en internet han sido engañados por fake news, ¿así que por qué las divulgarías? Siempre revisa la fuente de la información que compartes —¡y no hagas caso al link roto que mandan al grupo de la familia!—. También busca bien quién es el autor, la fecha, las fuentes, etc.

3. Una foto cada minuto de bebés o bodas

Son sucesos bonitos, pero luego es too much. ¿Sabías que en Francia pueden sancionar a los padres que comparten fotos de sus hijos en redes sociales? vía La Vanguardia. Hay más efectos negativos que positivos al compartir fotos de bebés (rastreo de locación, identificación de cara, etc). Y bueno, ¿qué sucede si la pareja de la que subiste 500 fotos se divorció?

4. Presumiendo un estado de ‘exceso de alcohol’

En lugar de hacerte la cool, sucede todo lo contrario. Si compartes día tras día que puedes desayunar con un ron en las rocas y de noche ya enfiestas, muestras poca madurez.

5. Duck face

Repasemos, ¿cuántos años tenemos? Sin hacerse la juvenil.

RECOMENDADO: