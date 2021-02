Detén los efectos de la vista cansada. Qué es y cómo detectarla

¿Problemas para leer letras chiquitas? Hablemos de vista cansada. Revisa tu salud visual y cuida tu bienestar.

A menudo no le damos la importancia que merece nuestra salud visual. Pensamos que con un par de gotas solucionaremos el problema, pero al descuidar algo esencial como la vista no sólo afectamos nuestra salud, sino las actividades que tenemos. Por ello, la especialista Nayeli Cerón, coordinadora de capacitación de Essilor México, afirma que la detección temprana de presbicia (vista cansada) es la diferencia entre vivir con dolor de cabeza y pérdida de la elasticidad en el cristalino (la estructura transparente al interior del ojo, que nos permite enfocar correctamente los objetos a diferentes distancias).

Por lo que un chequeo a tiempo es la solución para cuidar la salud de nuestra mirada.

¿Qué es la presbicia [vista cansada] y cómo detectarla?

La vista cansada o presbicia, como también se le conoce, es un fenómeno común e incluso natural. Es parte del deterioro conforme envejecemos, pero por la falta de detección temprana se pueden intensificar sus efectos, tales como migrañas, mareos e irritabilidad. Así lo advierte la Sociedad Oftalmológica de Madrid, que sugiere que a la menor provocación de malestar o disminución de visibilidad acudas al médico para un diagnóstico oportuno.

“Esta patología se produce cuando el área del cristalino pierde gradualmente la capacidad para enfocar objetos de ciertas distancias. Ya que la estructura ocular pierde elasticidad y suavidad, haciendo que ya no veamos tan bien como antes y por ello debemos compensar la pérdida de ‘la acomodación’ mediante lentes para suplir las necesidades del ojo, con gafas progresivas o bifocales”, apunta la doctora Nayeli Cerón, quien explica que el desgaste ocular es natural y que eventualmente todas las personas en algún momento utilizarán anteojos a partir de los 40 años.

20% de los 26 millones de mexicanos de 45 años o más tiene presbicia y no lo sabe. FUENTE INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

¿Se puede prevenir?

Según Cerón, la presbicia no se puede evitar, debido a que el cristalino se vuelve más rígido y no puede cambiar de forma como antes. Pero sí podemos retrasar su llegada al cambiar de hábitos. Ya sea realizándonos un examen de la vista una vez al año, utilizar lentes que incluyan protección ante la radiación UV y disminuir la cantidad de horas frente a dispositivos digitales que provocan fatiga visual, dando como resultado visión borrosa.

Por ello, la experta sugiere aplicar la regla 20-20-20. Es decir, 20 minutos de trabajo, pausa de 20 segundos con descanso viendo hacia los pies (6 m) y repetir. Además, sugiere tener especial atención si se padecen males crónicos, como hipertensión y diabetes, que puedan complicar el diagnóstico, sumándose a otras retinopatía diabética o hipertensiva, o degeneración macular, entre otras, que nos impedirán ver bien.

¿Es buena idea operarse la vista? o ¿es mejor usar lentes?

Seleccionar entre una y otra alternativa es cuestión de preferencias y necesidades, pero según Nayeli Cerón: “Los lentes son una ayuda óptica muy práctica, que nos permite adaptarnos con rapidez, además de que no es invasiva, por otro lado, las cirugías son una buena opción, aunque el oftalmólogo deberá asegurarse que sea funcional y cómodo para el paciente. Por otro lado, en caso de optar por un procedimiento quirúrgico es conveniente saber que ya no es necesario hacerse otra cirugía una vez corregido el problema visual, debido a que se habrá alcanzado su máxima graduación de cerca y no habría variaciones en lo venidero”, afirma la experta.

