Por qué en la ‘dieta de la menopausia’ se recomienda abandonar azúcares y carbohidratos

Prestar atención a tu dieta puede alivianar los síntomas de la menopausia, así que hay un par de alimentos que es mejor rebajar.

La menopausia es una transición natural en la mujer donde llega el final de su ciclo menstrual y hay ciertos cambios en las hormonas que causan sensaciones no muy gratas —bochornos/sofocos de calor o falta de sueño son algunos. Pero para que este momento sea más llevadero, es recomendable prestar mucha atención a tu alimentación, por eso le llaman la ‘dieta de la menopausia’.

Cuidar lo que comes

Con tantos cambios de humor e incomodidad de los bochornos, es natural tener antojos, pero esto puede influir en el estado de los síntomas de la menopausia. El autor de Menopause Reset! Reverse Weight Gain, Speed Fat Loss, and Get Your Body Back in 3 Simple Steps, Mickey Harpaz dice: «una mujer puede tomar un poco más de control en las consecuencias de sus síntomas al comer mejor y ejercitarse más».

Por qué evitar azúcares refinadas

Está ligado a la fatiga y subir de peso. En este estudio mencionan que los niveles altos de azúcar en la sangre inciden a mayores bochornos. Y todo lo que contenga azúcar refinada subirá rápidamente por la sangre, así que es mejor evitar estos alimentos.

Para quitar el antojo, puedes comer una galleta pequeña o reemplazar el postre y snacks por frutos rojos.

Por qué evitar carbohidratos complejos

El pan blanco, la pasta, el arroz, las papas, el maíz y el resto de alimentos altos en carbohidratos contribuyen al ciclo de fatiga y cambio de humor.

Mejor optar por granos integrales, que incluyen fibra y vitamina B, además de ser alimentos que reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares y de padecer diabete.

Los mejores alimentos durante la menopausia

Aunque haya un par de restricciones, hay toda una gama de opciones para comer rico y mejor.

En Healthline tienen una lista de los alimentos con mayor beneficio durante la menopausia: grasas sanas, frutas, vegetales, granos integrales, comida alta en fitoestrógenos (nueces, semillas de girasol, moras, té negro, chícharos, entre otros) y proteínas de calidad.

