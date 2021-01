Keto, mediterránea, astringente… hablemos sobre las dietas para bajar de peso más buscadas en internet y cómo funcionan.

No podemos negar que al menos una vez hemos googleado «dietas para bajar de peso». Y aunque internet no sea el lugar más fiel para recetarte una dieta y sea mucho mejor acudir con un especialista, develemos cuáles son estas dietas más socorridas (en qué consisten, cómo son y si sí funcionan).

Empecemos con… ¿qué es la dieta?

También referida como hábito alimenticio o control alimenticio, la dieta es la regulación de alimentos que una persona toma. Pero también es el conjunto de sustancias alimenticias que un ser vivo toma habitualmente.

¡Así que ojo! Porque la dieta no solo se refiere a «controlar lo que metes a tu boca», sino que se relaciona con el simple acto de alimentarte. ¡Aliméntese bien!

1. Dieta keto

El nombre oficial de la dieta keto es dieta cetogénica. Consiste en llevar un plan alimenticio rico en grasas buenas, intermedio en proteínas y bajo en carbohidratos. El objetivo de hacerla es quemar lo más rápido posible la grasa del cuerpo.

Cuando tu cuerpo entra en estado de cetosis, producirá cuerpos cetónicos. Éstos nacen con el fin de ser fuente de energía al momento en que comer. Y gracias a estos cuerpos, tu metabolismo usará toda la grasa que tengas para hacerla fuente de energía y así alimentar al cuerpo.

La dieta keto es característica por dejar absolutamente todos los carbohidratos fuera de tus comidas.

2. Dieta mediterránea

Fue nombrada la mejor del mundo en 2021, así que hay muchas razones para amarla. La gran ventaja de la dieta mediterránea es que tiene un poco de todo de la gastronomía Mediterránea, lo cual la hace muy versátil, sabrosa, colorida y nada aburrida. ¡No hay nada aburrido en una dieta que te permite tomar una copa de vino!

¿Por qué es buena la dieta mediterránea? Sus alimentos son altos en una gran variedad de nutrientes, vitaminas y minerales: omega 3, grasas naturales, vitaminas A, B, C, D y E, calcio, zinc y lactobacilos.

3. Dieta ornish

Surge del best seller del Dr. Dean Ornish: Reverting Heart Disease. The Only System Scientifically Proven to Reverse Heart Disease Without Drugs of Surgery. *Ah, caray, me interesa*. De manera general, lo que el doctor Ornish plantea es una dieta prácticamente vegana basada en frutas y verduras con consumo ocasional de productos de origen animal.

Ornish reduce el aporte enérgico de las grasas recomendado por la OMS, a 10% en lugar de 15-20%. Y sí entran legumbres y cereales.

¿Por qué da resultados? La dieta Ornish sirve para bajar de peso porque restringe de forma absoluta las calorías de las grasas y el azúcar, señala Vitonic. Pero cuidado, porque el cuerpo necesita grasas y lípidos para que el cuerpo tenga una buena reserva de energía.

4. Dieta sirt



También conocida como la dieta que te hace bajar hasta tres kilos por semana. O bien, con la que Adele perdió más de 68 kilos.

Según el libro La dieta SirtFood de Aidan Goggins y Glen Matten: «se trata de un menú a base de alimentos que favorecen la acción de las sirtuinas, unas proteínas que activan los genes SIR y protegen las células cuando están sometidas a estrés, a la vez que reducen la inflamación, activan el metabolismo y regulan el proceso de envejecimiento».

El menú incluye alimentos como manzanas, pavo, pollo, camarones, cítricos, té verde, col rizada, chocolate negro, vino tinto y arándanos, café, perejil, nueces, cebollas, aceite de oliva y tofu. Y se divide en dos fases: para someter al cuerpo a un déficit calórico y para mantenerte.

5. Dieta astringente

El objetivo de la dieta astringente es elevar los movimientos intestinales, pero sin que necesariamente vayas al baño todo el tiempo. Más allá de hacerte bajar de peso, pretende mejorar tu bienestar y salud estomacal. Y ayuda a detener la diarrea.

Para ello, se toman muy en cuenta los alimentos de fácil digestión, con alto contenido de minerales y vitaminas y líquidos.

Para llevarla a cabo, se recomienda evitar alimentos altos ricos en fibra, también la carne, mariscos, legumbres y con mucha grasa. Tampoco es bueno consumir panes o cereales integrales, pero sí está permitido el arroz, pasta y pan blanco.

