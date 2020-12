¿Ha sido esta pandemia un estímulo para el erotismo o un total turn-off? Éstas y otras dudas son resueltas por la terapeuta sexual Ariadna Pulido.

Contrario a lo que pensaríamos, los momentos de mayor incertidumbre e inestabilidad social, —como guerras, desaceleramiento económico o, en este caso, pandemia—, no siempre desmotivan a sostener vínculos afectivos. En otras palabras, no afectan el ritmo del erotismo y vida en pareja.

Las estadísticas arrojan datos interesantes ante esta clase de situaciones. Y es que todo indica que nos aferramos a mantener la esperanza, dando como resultado el florecimiento de romances, uniones sólidas e incluso registrando un aumento en los índices de natalidad.

Esto, según la Oficina del Censo de Estados Unidos, que a lo largo de diversos conflictos, desde la Guerra de Secesión y la Gran Depresión del 29 hasta hoy día, ha demostrado cuantitativamente que las personas son más propensas a formar hogares e intimar más ante las crisis.

Los efectos de la rutina

Si bien no podemos negar que durante el confinamiento también ha habido falta de deseo sexual. Lo cierto es que “ni la distancia ni la ansiedad son las principales culpables de una posible inhibición del impulso sexual, sino la frustración”, afirma la experta Ariadna Pulido. Ya que la rutina es responsable de que las relaciones colapsen.

“Cuando una pareja permanece junta todo el día no necesariamente es saludable para el deseo, pues para alimentarse y encenderse éste necesita un poco de espacio.Por eso es frecuente ver que las parejas que han estado separadas durante algún tiempo se reencuentran con tanta intensidad, y aquellos que han convivido bajo el mismo techo están desgastados o ansiosos por separarse un poco”. Ahonda la también autora de Lo que nos preguntamos las mujeres.

En este sentido, Tim Herrera, editor Wellness de The New York Times, piensa que la pandemia ha traído beneficios. Como encarar nuestra vulnerabilidad ante temas que solemos callar porque afectan nuestras relaciones íntimas, como desempleo, soledad, futuro y sexo. El aclamado periodista sostiene que cuando se abordan esos puntos, el rumbo de la vida en pareja cambia de modo positivo, arrojándonos algo sabido por todos: la comunicación es la clave del éxito.

El sexo ante la contingencia

Aunque el impacto erótico durante el COVID-19 es muy distinto para cada persona, también ha sido un momento para que aquellos que no tenían pareja hayan salido a buscarla en apps de dating como lo demuestra el Statistisches Bundesamt, de Alemania, que observó que el miedo al contagio fue inferior al pavor de estar confinado en solitario; por ello, aplicaciones, como Inner Circle o Tinder, aumentaron sus números de usuarios, ya que muchas personas preferían intimar ante la posibilidad de perderse la experiencia sensual.

¿La cuarentena unió más a las parejas?

Para las parejas que no viven juntas por diversos motivos, la pandemia fue un escenario propicio para disfrutarse en el terreno de lo erótico, desde hacerse videollamadas hasta intercambiar sexting (contenido de material erótico explícito textual y visual), por lo que esta temporada de encierro no ha sido del todo un desperdicio, ya que muchos han podido desinhibirse en este campo, aterrizando fantasías y descubriendo cosas nuevas entre ambos. “De cierta manera, la pandemia ha sido un catalizador o ‘prueba de fuego’ para comprobar si estamos o no con la persona correcta”, revela Pulido. Una frase en la cual meditar.

3 consejos para mantener la llama

1. Protege tu espacio personal. Extrañarse y realizar actividades de modo independiente es esencial.

2. La apariencia importa. Alimentarte y ejercitarte nos hace sentir bonitas y cómodas en la intimidad.

3. Libérate de los prejuicios de la relación en general. Es la oportunidad perfecta para explorar nuevas maneras de estimulación física, mental y emocional, por ejemplo, los masajes tántricos, lecturas o todo tipo de cosas que despierten su mutua curiosidad.

Por: Ariadna Pulido. PSICÓLOGA Y TERAPEUTA SEXUAL Web: ariadnapulido.com Facebook: @AriadnaPulidoOficial. Instagram:@aripulidog