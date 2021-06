Estos hallazgos prueban que pronto llegará la cura para el Alzheimer

El nuevo tratamiento para curar Alzheimer ha sido aprobado por reguladores de Estados Unidos. Es el primero que se ha visto desde hace 20 años.

Aducanumab es el nombre del medicamento creado por Biogen Inc. que promete ser el tratamiento para abordar la enfermedad de Alzheimer. Desde hace 20 años no se veía un tratamiento similar, y ahora parece ser una realidad para todos los pacientes, pues la FDA (US Food and Drug Administration, por sus siglas en inglés) ya lo aprobó.

Te puede interesar: Mitos, sobrenombres y más datos sobre la menstruación que te sorprenderán

¿Qué haría exactamente este tratamiento contra Alzheimer?

El fármaco aducanumab lleva por nombre comercial Aduhelm, y podría eliminar la «basurita» en la proteína beta amiloide (esencial para transmitir información entre neuronas) del cerebro en pacientes dentro de la primera fase de Alzheimer.

En el comunicado emitido por la FDA afirman que con Aduhelm hubo «evidencia sustancial de que reduce la placa de la proteína beta amiloide en el cerebro». Y que por eso es «razonable que muestre importantes beneficios a los pacientes».

El mayor daño provocado por la placa en la amiloide es: pérdida de memoria, problemas para pensar, problemas para comunicarse y confusión.

Te puede interesar: 5 deliciosas bebidas que puedes tomar para bajar el colesterol y triglicéridos

Aunque hubo controversia

Eso sí, la FDA le dijo a Biogen que debía hacer ensayos clínicos para verificar su funcionamiento. De lo contrario, podrían tomar medidas para retirarlo del mercado —vía DW Español.

En las primeras pruebas, algunos pacientes experimentaron una peligrosa inflamación cerebral, como menciona el medio citado. Y lo que aún pone en cuestión el hecho de que pueda llegar a los 1,5 millones de estadounidenses que quieren, es el costo: porque se administraría mensualmente.

Y Aduhelm estaría primero disponible en Estados Unidos, mientras queda en la mira Reino Unido para mandar el tratamiento.

Puedes prevenir el Alzheimer desde casa

No solo la actividad física evita padecer Alzheimer, sino llevar a cabo una sana y sabrosa dieta mediterránea.

La medicina preventiva es de las mejores prácticas para esta enfermedad neurodegenerativa. Así lo mostró un estudio del Centro Alemán de Enfermedades Neurodegenerativas, donde aseguraron que la vía idónea es llevar una dieta mediterránea con muchas verduras, legumbres, frutas, cereales y ácidos grasos.

Básicamente, el estudo demostró que las personas de mediana edad que se alimentaban con alimentos saludables típicos de la dieta mediterránea (frutas, verduras, pescado) tuvieron menos probabilidades de padecer Alzheimer. Y también evitaban la carne roja.

¿Qué te parece esta evolución para el tratamiento contra Alzheimer?

SIGUE LEYENDO: