JLo, a sus 52, demuestra que no hay edad para borrar las fotos de tu ex (y hasta darle ‘unfollow’)

Jennifer Lopez dejó de seguir a Alex Rodriguez y borró todas las fotos con él, y la ciencia habla sobre los efectos de borrar las fotos con tu ex.

Quienes alguna vez fueron la pareja más hot del año —con boda en puerta—, terminaron su relación de manera total. Jennifer Lopez y Alex Rodriguez dieron todo por culminado y cada quien se movió por su cuenta —por ejemplo, el ‘Bennifer’ conformado por JLo y Ben Affleck. Pero la cantante y actriz ya dio un paso más a la ruptura y borró todas sus fotos con Alex y hasta le dio unfollow.Esto, queramos o no, es una valiosa lección de cómo darte tu lugar a expensas del dolor de terminar una relación.

Por qué borrar las fotos de tu ex en redes (a la edad que sea)

Borrar memorias digitales puede ser complicado, afirma el Dr. Jesse Fox en las 5 razones por las que debes borrar las fotos con tu ex. Puesto que vivimos en una época tan digitalizada, tener las imágenes de esas vacaciones perfectas con tu pareja, o todos los regalos que te dio, puede ser como deshacerte de un cacho de vida.

Y aunque hacerlo provoque chisme, es mucho más saludable para la ruptura (y para ti), que no hacer nada. Según Fox, ver esas fotos provoca que se te olvide por qué cortaron y te obliga a recordar todo lo que vivieron juntos. Pero por algo permanecen como cosas del pasado, y debes aligerar tu carga hacia el futuro.

Nadie debe juzgarte por lo que decidas hacer tras una ruptura

Los expertos en relaciones de LovePanky aseguran que borrar las fotos de tu ex es solo decisión tuya, y que «borrarlas no significa que eres cruel, y mantenerlas no significa que aún no lo superas».

Señalan que aunque hay numerosas posibilidades, de borrar las fotos sí hay algo seguro: te ayudará a superarlo más rápido (porque no quedan memorias), hace que amigos y familia comprendan la situación (quieres que el resto ‘capte el mensaje’) y sabes que no quieres drama.

La ciencia detrás de dejar de seguir a tu ex por tu bienestar

Hay una frase en inglés que dice out of sight, out of mind (‘fuera de la vista, fuera de la mente’). Bueno, pues es muy cierta. Si tu ex aparece constantemente en tus redes sociales, la tentación por hablarle o stalkearlo será enorme, y recordar esos momentos felices hará la ruptura más difícil.

Amy Chan, autora del libro ‘Breakup Bootcamp’, explicó a Business Insider que deshacerte de tu ex en redes sociales «es la mejor forma de entrenar a tu cerebro para avanzar».

El medio citó un estudio del 2015 donde demostraron que el cerebro tiene vías neurales vinculadas a los recuerdos que tienes con esa persona. Y cuando éstos están ausentes de tu vida debido a la ruptura, «el cerebro crea una respuesta de separación que provoca angustia, tristeza y penar». Por eso, técnicamente no es bueno que veas con tus propios ojos a tu ex en el newsfeed de Facebook o Instagram.

Así, Chan continúa y sostiene que «cuando bloqueas a tu ex y borras las fotos, le das un respiro a tu cerebro y así creas nuevas vías neurales que naturalmente te ayudarán a recuperarte de la ruptura».

