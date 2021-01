La importancia de planear tu retiro. Tips y pasos fáciles a seguir

Construir un proyecto sólido y realista para tu jubilación requiere de decisiones oportunas. Checa estos pasos para planear tu retiro.

El tiempo tiene sus efectos. En 2019 había alrededor de 13.9 millones de personas con 60 años o más, o sea, 11% de la población. No obstante, para 2030 serán 20.4, es decir, se estima un crecimiento de 46% en este segmento de edades, con lo cual será 15% del total de mexicanos. Por ello es vital reflexionar sobre tu capacidad económica, estrategia personal y el portafolio de activos que te darán soporte a los 65 años, pero antes hay que recordar un principio clave para el desarrollo de un plan de retiro, pues esto toma mucho tiempo.

Cimienta tu futuro

Si bien el tema de la construcción de un plan para la jubilación depende en gran medida de las decisiones que tomes durante tu vida productiva, y, por ende, su resultado es único y personal, existen factores de carácter general que dan pauta y plataforma para el diseño de dicho plan y su portafolio. Piensa en esta plataforma como una ‘silla’ que construirás a lo largo de la vida y que usarás a partir de tu cumpleaños número 65. La silla deberá ser sólida, duradera y cómoda.

Para lograr estas tres metas es importante considerarlas como una ‘de cuatro patas’, cada una lo más sólida posible. Si una falta, o falla la silla, se debilita y las remanentes deberán de dar sostén seguro. La composición de los cuatro pilares es precisamente nuestro portafolio para el retiro o jubilación. Entre más sólido se encuentre éste, “más cómoda, fuerte y duradera será la silla”. Veamos cada pilar del portafolio a construir.

1. Seguridad social

No es suficiente por sí sola, aunque debe de ser considerada, ya que aporta en cierta medida al haber económico y gasto mensual. Ahora bien, claramente se estima insuficiente bajo los esquemas actuales, aunque de cara al futuro ésta podría mejorar ante las propuestas que en la materia se analizan.

2. Planes de retiro privados

Algunas empresas, en especial grandes o internacionales, otorgan planes privados de retiro a sus empleados, basados en estudios actuariales y en donde el empleado aporta una parte y la compañía otra. Los esquemas son diversos. Pero sólo existen alrededor de 2,198 debidamente constituidos de conformidad con la CONSAR, de acuerdo con el Reporte Anual de Planes Privados de Pensiones 2019. Por lo general tienen una tasa de reemplazo insuficiente para cubrir el nivel del “último sueldo”.

3. Inmuebles

Tener un lugar de residencia, libre de hipotecas y obligaciones, será fundamental para esta etapa por varias razones: no tener la responsabilidad y necesidad de pagar una renta mensual, ya que hacerlo, o mejor dicho, no poder realizarlo pondría al estado de la jubilación en una posición débil e incómoda; el gasto mensual no será afectado por rentas y desahoga la necesidad de vivienda; y muy relevante, contar con un activo con valor económico realizable permitirá tener opciones financieras en caso necesario, dando así fortaleza al plan y portafolio.

4. Seguros, ahorros y planes personales de retiro

Existen muchos esquemas para lograrlo. Entre éstos se encuentran los seguros de vida y los planes personales de retiro, así como el ahorro voluntario en las cuentas personales en una Afore, o el invertido en Fondos de Inversión. Lo que es relevante es que las distintas alternativas sean comparadas en sus costos, comisiones a cargo y en especial los beneficios fiscales, pues entre estas opciones puede haber significativas diferencias, en donde es normal ver que los seguros de vida son ampliamente favorecidos en sus versiones de Seguros de Vida de Sobrevivencia, o los Universales, con registro de Planes Personales de Retiro, de acuerdo con los artículos 93, 133 y 185 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Es muy importante destacar también que por medio de los seguros la sucesión del ahorro es libre de impuestos para los beneficiarios, lo que los hace todavía más relevantes que otras opciones de inversión o ahorro.

¿Cuál es tu portafolio que dé solidez a tu plan de retiro?

Si todavía no lo has pensado, ¡hazlo ya!, ya que si tienes entre 35 y 40 años aún te encuentras a tiempo de diseñarlo y construirlo… pero si tu edad está entre los 55 a 60 años, ya es muy tarde y no te dará tiempo para tener una silla amplia, cómoda y sólida, aunque todo ahorro siempre será bueno.

Por: Jaime Massieu