¿Quieres saber cómo empezar a meditar? Estos son cinco audiolibros fáciles de seguir que te ayudarán a reducir el estrés en casa.

Para muchas, el trabajo desde casa aún no termina. Y aunque para algunas ha sido fácil adaptarse a esta nueva modalidad de empleo, existen también mujeres que están padeciendo graves problemas de estrés o ansiedad por mayores cargas de trabajo.

De acuerdo al estudio The Future of the Working Week de Citrix, durante los últimos meses el estrés laboral se ha convertido en un mal generalizado para los trabajadores mexicanos. Sin importar si se trata de un empleo típico o de home office, al menos eso piensa el 64% de la fuerza de trabajo de México.

Por esta razón, te compartimos cinco opciones de libros que también se encuentran en formato de audiolibro. Seguro te ayudarán a meditar y relajarte después de largas jornadas de trabajo y estrés, para mantener el equilibrio que necesitas entre tu vida personal y laboral.

1. «Meditaciones» de Louise L. Hay

Contiene meditaciones para escuchar cada día, una cuando despiertas y otra cuando vas a dormir. Por la mañana escucharás afirmaciones positivas para empezar mejor la jornada. Y por la noche te guiará para terminar el día agradeciendo, además de prepararte para tener un sueño profundo y reparador. Escúchalo en Beek.

2. «10 minutos» de María Elena Molina

¿No sabes cómo meditar? Esta opción es excelente para ti, ya que de la mano de la terapeuta Male Molina podrás iniciar en la práctica de la meditación. Con solo 10 minutos podrás liberarte y ayudarte en situaciones cotidianas que te generan estrés. Y podrás aumentar tu autoestima y atraer abundancia en tu vida. Escúchalo en Beek.

3. “Meditación Expandiendo tu luz interior” de Jaime Antonio Marizan

Provee una serie de ejercicios que te ayudarán a desarrollar la concentración y las habilidades mentales necesarias para alcanzar el éxito al meditar. Aprenderás técnicas precisas de meditación para que no te ocurra lo que a muchos que inician a meditar, y al cabo de unos días dejan de practicar porque no ven beneficios ni cambios. Escúchalo en Beek.

4. La mente en calma de María Elena Molina

Son breves episodios de menos de 25 minutos que te ayudarán a relajarte, entrar en ti y desanudar los nudos de tu mente que te impiden enfrentar tu día con consciencia y plenitud. Ideal para aplicar durante tus pausas activas durante el horario de trabajo.Escúchalo en Beek.

5. “Mindfulness de la respiración” de Ramiro Calle

Aprenderás que respirar es básico para atacar los episodios de ansiedad y te ayudará a saber la forma correcta de hacerlo. Al tener contenido práctico, conocerás lo fundamental sobre la atención en la respiración y las técnicas más importantes para conseguirlo. Escúchalo en Beek.

SIGUE LEYENDO: