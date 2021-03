Sabes la importancia de comer a conciencia, pero ¿qué es lo que debes comer? Así aplicas el mindfulness a la hora de la comida.

Cuando llega la hora de comer, ¿qué tan frecuente reflexionas lo que llevarás a tu estómago? Cuando aplicas el mindfulness al comer, tu cuerpo entrará en sintonía con el cerebro para usar más que solo el sistema digestivo: podrás controlar porciones y descubrir profundamente los sabores. También harás una mejor conexión con la comida y disfrutarás cada bocado. ¿Lista para conocer más sobre la dinámica del menú mindful?

El sabor ante todo:

“Si hay varias texturas y mezclas de sabores en tu platillo tu comida te hará feliz, aunque la porción sea más pequeña”, explica la nutrióloga Leslie Bonci. Por ejemplo, si tienes una ensalada que combine lechugas con fresas, miel, nueces, pollo y feta, le darás la misma o más felicidad a tu paladar que con una gran porción de chocolate.

Nada está prohibido:

Eliminar grasas, carbohidratos, gluten y demás ingredientes ‘malos’ del menú no es recomendable en una dieta balanceada. “Necesitas una mezcla de proteínas, grasas y fibras en cada comida”, asegura la experta. Lo importante es distribuirlas de manera correcta.

Piensa en ello como una pirámide, en la base deben ir los elementos multicolor, es decir, todas las frutas y verduras; al centro las proteínas, como carne y legumbres, y al final los alimentos compuestos de cereales, como el pan. En la punta, un postre.

Elige alimentos bajo esta premisa:

Si puedes encontrar todos los ingredientes de tu plato, tal cual son en la naturaleza, te encuentras en la zona sana. Por ejemplo, puedes tener un pedazo de carne en lugar de un trozo de jamón, un jugo de naranja a un refresco de naranja, entre más procesos haya tenido que vivir tu comida para llegar hasta ti, más nutrientes perdió.

Pon atención a tus antojos:

El cuerpo es sabio y no te pide alimento porque no quiere verse bien en el vestido de novia, lo necesita porque carece de algún elemento para sentirse con energía. “La fibra, vital para la digestión, también le da ánimo al cuerpo y lo mantiene lleno por más tiempo”, dice Tanya Zuckerbrot, autora y nutrióloga, por lo que si no la has comido en todo el día seguirás teniendo ganas de un ‘algo’. Una manzana arregla el problema.

Pon atención a cómo se ve tu plato:

Debe haber espacio entre cada elemento que haya en él, por ejemplo, el pescado no debe tocar al arroz y éste, a su vez, no puede hacerlo con las papas. Las montañitas de comida que desbordan de tu plato causan un estrés involuntario al cerebro que, finalmente, se verá en la necesidad de acabar con todo para poder mantener el orden.

Agrega chispitas:

No importa qué platillo tengas en frente, si le pusiste un toque extra de algo se sentirá especial para ti, dice Bonci. Por ejemplo, una lluvia de parmesano en la pasta, las hojitas de albahaca sobre tu pollo, ralladura de coco en tu yogur. Este simple truco es como darte un abrazo.

Come postres:

Al comer, tu paladar se embarca en un viaje con inicio y final específico, y el sabor dulce le da a tu cerebro la señal de que ha terminado, algo así como el telón que baja para decirte que ya se acabó la obra de teatro. Es por eso que es importante terminar tu comida con una nota dulce, así evitarás tener antojos el resto del día o pasarte de porciones saladas, a este fenómeno se le llama saciedad sensorial.

Por: Jessica Moreno

