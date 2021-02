7 mitos sobre el emprendimiento femenino

¡Saca de tu cabeza las ideas erróneas! Estos son los mitos sobre el emprendimiento femenino que debes derrumbar para cumplir con tu camino del éxito.

¿Cuántas veces has querido emprender o trabajar por tu cuenta, pero, por miedo a fallar y por las ideas erróneas que giran en torno al tema del emprendimiento, detienes a lograr tu sueño?

Sabemos que siempre va haber un ‘pero’. Así que antes de dar ese paso para emprender, queremos despejar esos mitos que te detienen a mejorar tu vida profesional.

Tania Pimentel, arquitecta mexicana y directora del programa de alto impacto Visibilidad by Women Index, nos comparte los mitos que ¡debes sacar ya de tu cabeza!

1. “Para emprender debes tener mucho dinero”

¡Error! para emprender no necesitas ser millonaria. Siempre que tengas una idea de emprendimiento bien cimentada, puedes emprender con poco presupuesto. La disciplina y constancia serán tus aliadas en este camino.

2. “Tus emociones interfieren en la toma de decisiones”

En lugar de tomar esto como una debilidad, debes verlo como una fortaleza. Porque te importan los demás y lo que sientes. Esto te dará una mayor perspectiva antes de tomar decisiones importantes y traerá mejores beneficios a tu equipo de trabajo.

3. “No tienen habilidades de liderazgo”

De acuerdo al Centro de Investigación sobre Política Económica (CEPR) y el Foro Económico Mundial (WEF), los países liderados por mujeres han tenido resultados “sistemática y significativamente mejores” ante la pandemia. Debido a políticas «proactivas y coordinadas”. Y este solo es una muestra de los resultados de liderazgo de los que las mujeres somos capaces.

4. «No saben hacer equipo con otras mujeres”

Hoy más que nunca, las mujeres se están uniendo para alcanzar sus objetivos y empoderar al género femenino en todos los ámbitos. Cada vez existen más redes de apoyo entre mujeres y líderes mujeres que están marcando la diferencia.

5. «Nunca tienen tiempo para su familia”

Ser emprendedora requiere de tiempo y mucho trabajo, pero esto no significa que no tengas tiempo para tu familia o vida personal. Hay que ser claras que tener más tiempo al no trabajar, no significa que sea de calidad. Tu mejor herramienta para derribar este mito es la disciplina y la organización de tu tiempo.

6. “Las mujeres tienen menos preparación que los hombres”

De acuerdo al reporte Mujeres y Hombres en México 2019 elaborado por INMUJERES, de los 36.4 millones de estudiantes matriculados en el Sistema Educativo Nacional durante el ciclo escolar 2017/2018, la mitad son mujeres (50.1%). Esto quiere decir que en cuestión de educación la brecha de genero se ha acortado y se está llegando a la par de los hombres.

7. “Para tener éxito al emprender solo se necesita suerte”

La suerte puede ser un factor, pero no determina el éxito al emprender. Ya que, si no cuentas con preparación y un buen plan de trabajo, aunque tengas suerte no podrás lograr mantener por mucho tiempo el éxito. Recuerda que el éxito es una combinación de varios factores y no lo determina la suerte.