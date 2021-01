Una mujer que elevó sus estándares, conoce sus límites y tiene mucho amor propio no le debe nada a los hombres que la hacen perder su tiempo.

En orden para que los hombres te vean como una mujer de alto valor, TÚ debes verte primero y ante todo como una mujer de alto valor. Ser digno de una mujer auténtica y que sepa lo que quiere, será un esfuerzo, pero valdrá la pena para ambos lados.

Una mujer de valor tiene claridad de lo que quiere y sabe comunicarlo

Esto lo dijo la coach de empoderamiento femenino Sandy Weiner. La también autora de The Good Men Project hace que reflexionemos: crea una vida que amarás para obtener la vida de amor que deseas.

A lo que sea que quieras, tienes que crearle una necesidad. Por eso las mujeres de alto valor y con amor propio no temen saber y comunicar lo que necesitan. Weiner afirma que este es un paso inicial para el resentimiento: nos sentimos resentidos porque las otras personas no hacen lo que esperamos. ¡Las personas no pueden leer la mente! Así que la mujer de alto valor tendrá claridad en lo que necesita en la vida.

Todo tiene que ver con tu dignidad

Las mujeres con amor propio «son apasionadas, les emociona hacer lo que hacen y son inspiracionales», afirma la coach. Tampoco toleran malos comportamientos, saben poner sus límites y sueltan las relaciones dañinas.

Los principios de una mujer de alto valor se semejan a los de cualquier líder. Y los hombres que no teman tener a una mujer líder a su lado jamás se interpondrán en su camino.

Ser auténtica en tu verdad es lo que atrae a un hombre auténtico

Ser una mujer con altas expectativas no significa ‘hacerse la difícil’ o fingir un comportamiento. Simplemente estás consciente de cómo quieres mover tus cartas, porque sabes que tu persona y tu tiempo valen más que cualquier cosa. Dejaste de jugar con lo que no eres, y ahora eres la mujer con amor propio que pone la barra elevada a quienes la puedan sostener a su lado.

Thought Catalog afirma que una mujer con límites saludables no se perderá en una relación, y tampoco permitirá que su identidad dependa por completo en cómo la ve un hombre. La mujer de valor y con amor propio mantendrá su propia vida, no abandonará las partes importantes para ella y está dispuesta a marcharse cuando le pidan algo más de lo que está dispuesta a dar.

Porque el amor propio de una mujer con valor se traduce en sus valores, personalidad y autorespeto. Y cuando te quieras así de mucho, sabrás que nunca permitirás rebajarte a que alguien más te haga perder tu tiempo.