Dile adiós a las rutinas de casa aburridas, y hola a tus nuevos instructores digitales. Con estos videos de YouTube podrás hacer ejercicio en casa y ver grandes resultados.

Si ya te cansaste de correr diario por el parque o necesitas motivación a la hora de hacer ejercicio, dale una oportunidad a YouTube y sus infinitas posibilidades. Estos son los canales de fitness que más nos encantan, mismos que tienen ejercicios para todos los niveles: básico, intermedio y súper atleta (en casa). ¿La mejor parte? ¡Son totalmente gratis!

Para hacer pilates…

¡Blogilates! Cassey Ho es una de las emprendedoras más famosas en la industria del online exercising. Originaria de Estados Unidos, Cassey lleva más de 10 años enseñando pilates pero con un enorme diferenciador: coreografías divertidas, va al ritmo de la música y trabaja cada parte de tu cuerpo.

Además tiene rutinas amigables con las rodillas y aptas para quienes viven en departamento. Sus casi seis millones de suscriptores están complacidos con el amor y pasión que Cassey pone en su canal, mismo en el que siempre promueve el body possitivty.

Para hacer peso y rutinas HIIT…

Garage Fitness Girl. Así es, la mujer que entrena desde su garage y trajo a internet una serie de rutinas increíbles, retadoras y mega entretenidas. Penny Barnshaw es madre y esposa, orgullosa de compartir su pasión: demostrar que puedes ejercitarte al 100 hasta en un cuarto.

En su canal de 70 mil suscriptores encontrarás rutinas tabata, bootcamp, full body, cardio & streanth y mucho más. La enorme ventaja es la duración de los videos: hay desde 20 minutos hasta 1 hora.

La que sube DIARIO sus rutinas…

Sydney Cummings… ¡la más aplicada de todas! Esta chica estadounidense sube DIARIAMENTE rutinas distintas. Lo que significa que podrás entrar a su canal (con casi 1 millón de suscriptores) por la mañana o por la tarde y encontrar el material del día.

El contenido es en extremo variado: 50 minutos Total Body Bootcamp, 30 minutos Glutes Burner, 40 minutos Cardio & Abs… Todo está a tu disposición cada día. Además tiene ejercicios que no requieren de pesas o material extra.

Para hacer el cardio más intenso de tu vida…

Millionaire Hoy. Esposo y padre, Hoy es de las figuras con más energía en todo el internet. Si no nos crees, prueba cualquier video suyo y verás cómo no se inmuta con el cansancio. Y si eres de las que disfruta hacer cardio extremo, o tienes poco tiempo pero quieres sudar a gota gorda, él es el indicado.

Hay rutinas de 30 minutos para hacer cardio con pesas o con tu peso corporal. También propone retos mensuales que puedes cumplir y así demostrar tus capacidades de acero. ¡No olvides la toalla y el agua!

Para bailar al ritmo de Major Lazer, Britney Spears, Ariana Grande y más…

The Fitness Marshall. Este soldado tiene todo lo necesario para quemar calorías extra de la forma más divertida posible, ¡bailando! Caleb Marshall creó este canal hace años con la intención de compartir sus rutinas y pasión por el baile. Poco después se convirtió en un ejército de jóvenes y mujeres que se mueven con sus propias coreografías.

En su canal con 3 millones de suscriptores encontrarás videos cortos para moverte al ritmo de las canciones más populares del momento. Desde Positions de Ariana Grande, pasando por Ice Cream de Selena Gomez, How to Be Lonely de Rita Ora, y un sinfín de los mejores hits de Britney Spears.

La fitness chic por excelencia…

Heather Robertson. Con 13 años de experiencia como entrenadora, Heather es especialista en armar rutinas para mujeres y para todos los niveles. Su pasión es demostrar que puedes llevar una vida fitness sin sacrificar la diversión.

Encontrarás HIIT Pilates, Cardio Kickboxing, Full Body Strenght, Kettlebell workouts, Core Strenght, HIIT Barre, No Jumping HIIT y mucho, MUCHO, más. Con 1 millón de suscriptores, Heather te hará sudar sin siquiera sentir el esfuerzo pesado.

Para hacer Tae Bo…

Billy Blanks, el sensei de muchas señoras que AMAN el tae bo. Este gurí del fitness y las artes marciales desarrolló su programa de Tae Bo en los ochenta usando elementos del karate con box. Hay muchos golpes y patadas al aire, para que saques a tu karateka interior.

Las coreografías de Billy Blanks son perfectas para mujeres con más de 40, pues son fáciles de seguir, mejoran el equilibrio, fortalece el torso, ayuda a la coordinación y harás cardio moderado. Además ha sacado una serie de videos desde casa, para demostrar que la sala puede ser tu mejor gym.

Para bailar cumbia, salsa, bachata y más…

Ulises Spartacus, el instructor de zumba más divertido de todo internet. Las coreografías de este instructor son sensacionales, no solo por la música, sino por los pasos. Es una mezcla de ejercicio aeróbico con pasos de baile que definitivamente podrías aplicar en cualquier evento o salida al bar.

La mejor parte es que tiene opciones para TODOS los gustos. Encontrarás clases de cumbia, reguetón, cumbia de reguetón, bachata, merengue, guapachosas y más. Tiene tanto videos cortos como clases de 30 minutos. ¡A bailar!