Pasas remojadas en ginebra: el secreto de la mujer de 105 que combatió al covid-19

Toda su vida comió pasas remojadas en ginebra y se lavó los dientes con bicarbonato de sodio. Esta sobreviviente de la gripe española y covid-19 revela sus secretos.

No hay duda de que esta pandemia nos ha enseñado a tomar medidas de cuidado drásticas. Tampoco es sorpresa que busquemos elementos para fortalecer el sistema inmunológico, así como fomentar un peso sano para estar saludables. Y aunque cada persona sepa qué le viene mejor a su salud, hay una mujer de 105 años que combatió a la gripe española y ahora al covid-19. ¿Su secreto? Siempre comió pasas remojadas en ginebra y se lavó los dientes con bicarbonato de sodio.

La abuelita de 105 años que jura tener la explicación de cómo sobrevivió al covid-19 y la gripe española

En un artículo publicado por The New York Times, esta abuelita de 105 años llamada Lucia DeClerck dio respuestas rápidas sobre cómo considera que sobrevivió al covid-19.

«Rezando, rezando, rezando. Un paso a la vez. Sin comida chatarra», menciona en el artículo, seguido de su más grande explicación: «Llena un mason jar. Pon nueve pasas amarillas a remojar con ginebra y déjalas por nueve días».

De acuerdo con familiares de Lucia, este ha sido uno de sus hábitos más longevos y que diariamente aplica. ¡Comer las pasas remojadas en ginebra! Y, añaden algunos familiares, «beber jugo de aloe vera directo del contenedor y lavar sus dientes con aceite de bicarbonato» —no tuvo ninguna cavidad hasta los 99 años—.

Lucia nació en Hawai de padres originarios de España y Guatemala. Sobrevivió a la gripe española, dos guerras mundiales y la muerte de tres esposos y un hijo.

Se contagió de covid-19 al día siguiente de recibir la segunda dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech. Pero declaran que, aunque al principio se sentía asustada, lo sobrellevó de la mejor manera. «Es el epítome de la perseverancia», aseguró su nieta de 53 años, Shawn Laws O’Neil.

¿Para qué sirven las pasas remojadas en ginebra?

A lo mejor este es el remedio infalible de Lucia, de 105 años, pero ¿ya lo habías escuchado antes? Según la California Raisin Marketing Board, las uvas para hacerse pasas amarillas (o güeras) se secan al sol y obtienen mucho dióxido de azufre para conservarse doradas. Este elemento previene artritis y alivia el dolor crónico.

Y en este debate clínico sobre osteoartritis los expertos consideran que el factor del alcohol no tiene tanto que ver, pues éste se evapora. Por eso dicen que también funciona con vodka y no ginebra. Ojo aquí: El Vodka no ayuda a combatir el coronavirus, aunque muchos lo piensen.

Lo cierto es que no se han hecho estudios suficientes para saber qué tan curativo (o no) sea comer pasas remojadas en ginebra. Otros atañen al efecto placebo, cuando las personas creen firmemente que es un tratamiento para mejorarlos.

Sobre lavarse los dientes con bicarbonato de sodio…

También puede ser que a Lucia le haya funcionado de maravilla no padecer de caries gracias a lavarse los dientes con bicarbonato de sodio, pero este es un eterno debate.

Según la clínica San Gregorio, el nivel de abrasividad en el bicarbonato es relativamente bajo en comparación con otros productos destinados al cuidado bucodental. Lo que siempre debes tener presente es cómo te lavas los dientes y la cantidad de bicarbonato.

El uso más frecuente es como blanqueador dental, pero se dice que también previene caries y ayuda a tener mejor aliento. Pero evita hacerlo diariamente, pues podría dañarse el esmalte de los dientes. Hay quienes recomiendan máximo una vez a la semana, y quienes lo hacen más veces. Siempre acude primer con un dentista que te saque de dudas.

Y acerca de tomar aloe vera

El aloe vera es de las poderosísimas plantas con muchas propiedades curativas y usos estéticos, ¡la lista es enorme! Y se le reconoce desde el antiguo Egipto hasta hoy en día, por eso no nos sorprende que esta mujer de 105 años lo haya aprovechado al máximo.

Si quieres implementarlo, hay que saber antes cómo prepararlo. Muchos jugos de aloe vera en el mercado vienen cargados de azúcares y aditivos, y no necesitamos nada de ello.

¿Qué opinas de los secretos de longevidad de la abuelita Lucia, de 105 años?